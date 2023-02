„Nur“ sieben Verkehrstote 2022

Nach dem Jahreswechsel erstellt die Polizei immer eine Verkehrsstatistik über die abgelaufenen zwölf Monate. Diese ist nun für 2022 fertiggestellt. Chefinspektor Karl Löffler vom Gänserndorfer Bezirkspolizei-Kommando verriet der NÖN die wichtigsten Zahlen.

So gab es im Vorjahr insgesamt 357 Verkehrsunfälle mit Personenschäden im Bezirk. Sieben Personen, darunter ein Radfahrer, mussten dabei ihr Leben lassen, 84 wurden schwer und 359 leicht verletzt. Wo ereigneten sich die meisten Unfälle? „Vor allem im Zentralbereich zwischen Gänserndorf und Wien sowie südlich im Bereich von Untersiebenbrunn, Lassee und Raasdorf“, erklärt Löffler.

27 der 357 Unfälle unter Alkoholeinfluss

27 der besagten 357 Verkehrsunfälle mit Verletzten passierten unter Alkoholeinfluss. „Wobei wir jetzt immer mehr feststellen, dass betrunkene Fahrzeuglenker meistens zur mittleren und höhren Altersklasse zählen. Jüngere fahren eher selten alkoholisiert. Wenn, dann fallen sie wegen Suchtmittelkonsums auf“, so der Chefinspektor. Im Vorjahr wurden im Bezirk 80 Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.

Was waren die Hauptursachen für die Verkehrsunfälle mit Personenschäden? „An erster Stelle stehen Vorrangsverletzungen, dann kommt Unachtsamkeit, gefolgt von überhöhter Geschwindigkeit und zu geringem Sicherheitsabstand“, weiß Löffler.

Für ihn und seine Kollegen erstaunlich und völlig unbegründbar ist die Zeit, in denen laut Statistik die meisten Verkehrsunfälle passieren – nämlich montagnachmittags und mittwochvormittags: „Normal müsste man annehmen, dass es am Wochenende am öftesten kracht, so ist es aber gar nicht – warum auch immer.“

„Zufrieden“ zeigt sich der Chefinspektor auf jeden Fall über die geringe Anzahl an Verkehrstoten: „Natürlich ist jeder Toter einer zu viel, aber wenn man bedenkt, dass wir im Bezirk früher meistens zehn bis zwölf Verkehrstote im Jahr hatten, dann liegen wir jetzt deutlich darunter.“

Wie kann sich Löffler diese positive Entwicklung erklären? „Vermutlich, weil wir viele Laserkontrollen mit Anhaltungen durchführen – das schreckt die Raser einfach ab.“

