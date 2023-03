ÖVP-Lobner: „Wir waren mit FPÖ inhaltlich schnell auf einer Linie“

Dass sie mit den Blauen einfacher und rascher auf einen grünen Zweig kommen als mit den Roten, überraschte sogar die Schwarzen: „Ich habe mir gedacht, mit der SPÖ wird es gut funktionieren“, erinnert sich Landtagsabgeordneter René Lobner (ÖVP) in einem Pressegespräch an die Ausgangssituation nach den Landtagswahlen. Die Volkspartei habe „schmerzliche Verluste“ eingefahren und ihr Ziel, 40 Prozent zu halten, nicht erreicht.

„Es ist kein Zufall, dass wir zunächst mit der drittstärksten Partei in die Verhandlungen gegangen sind.“ Mit Sven Hergovich, dem neuen Chef der SPÖ Niederösterreich, hätte die ÖVP in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, was die Zusammenarbeit mit ihm als Chef des AMS Niederösterreich betraf. Doch die Verhandlungen liefen zäh und dauerten sechs Wochen. Lobner glaubt, die SPÖ habe bewusst auf Zeit gespielt. Und: „Ich weiß aus Gesprächen, dass auch SPÖ-Funktionäre not amused über das Verhandlungsteam waren.“ Denn dem gehörten „relativ empathielose“ Vertreter der Wiener SPÖ an.

Eine flächendeckende Jobgarantie für Langzeitarbeitslose halte ich persönlich für kompletten Schwachsinn. René Lobner, Landtagsabgeordneter der ÖVP

Bei vier der bekannten fünf Punkte, die die SPÖ bedingungslos umsetzen wollte, hätte man sogar Kompromisse gefunden. Als Beispiel nennt der Abgeordnete etwa die Forderung nach der Anstellung pflegender Angehöriger. „Da haben wir uns auf den Pflegescheck geeinigt, der jetzt schon umgesetzt wurde. Allein für den Bezirk Gänserndorf sind das drei Millionen Euro.“

Auch bei den SPÖ-Forderungen nach kostenloser Nachmittagsbetreuung, dem Heizkostenzuschuss und den Bankomaten für jede Gemeinde habe es Lösungen gegeben. Was war der Knackpunkt? „Ein Punkt, den ich persönlich auch für kompletten Schwachsinn halte, ist eine flächendeckende Jobgarantie für Langzeitarbeitslose.“ Hier hätten künstlich Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, die am Ende des Tages 440 Millionen Euro gekostet hätten. „Da konnten wir nicht mitgehen.“

„Wenn es mit der SPÖ nichts wird, müssen wir mit FPÖ reden“

Dass das Land Neonicotinoide verbieten sollte, wenn es nach den Sozialdemokraten geht, kostet Lobner ein Schmunzeln. Hier passten die Forderungen auf Landesebene nicht mit der Realität im Bezirk zusammen. Der Landtagsabgeordnete erinnert sich nämlich noch daran, wie sich die Bezirks-SPÖ mit ihrem EU-Abgeordneten Günther Siedl für den Erhalt der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf eingesetzt hat. „Wenn Neonics verboten werden, ist die Zuckerfabrik Geschichte“, weiß der Abgeordnete, dass diese ein wichtiges Pflanzenschutzmittel für die heimische Landwirtschaft sind.

„Auch ich habe dann gesagt, wenn es mit der SPÖ nichts wird, müssen wir mit der FPÖ reden.“ Denn die ÖVP habe als stärkste Partei die Verantwortung für das Land, auch wenn die Gräben zwischen ÖVP und FPÖ besonders tief sind. „Vorwahlzeiten sind eben kein Kindergeburtstag“, erinnert sich Lobner gut an die persönlichen Angriffe, vor allem gegen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ihr gebühre Respekt, weil sie dennoch mit Udo Landbauer in Verhandlungen trat.

René Lobner steht hinter Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ

„Wir waren inhaltlich schnell auf einer Linie“, erinnert sich Lobner, dass das „vernünftige Arbeitsübereinkommen“ rasch erstellt war. Darin enthalten sind ein klares Bekenntnis zur S1 und zur S8; eine flächendeckende Lkw-Maut, wie sie die SPÖ gern gehabt hätte, ist kein Thema („Damit hätten wir die heimische Wirtschaft ruiniert.“); die Kinderbetreuungsoffensive werde so umgesetzt, wie sie von der ÖVP vor der Wahl geplant war; außerdem ist ein klares Bekenntnis zu Europa verankert. „Das ist gerade für uns als Grenzbezirk sehr wichtig“, sagt Lobner, der Obmann des Regionalverbands Europaregion Weinviertel ist.

Der Gänserndorfer Bürgermeister stehe auch voll hinter der Wirtshausprämie, die oft belächelt werde. Direktvermarkter in der Region werden bereits gefördert, die Förderung der Wirtshauskultur sei nichts anderes. Denn Kebab-Lokale, Chinesen und Co. gebe es oft genug. „Einen ehrlichen Schweinsbraten“ bekomme man schon seltener – und damit gehe ein Stück österreichischer Kultur verloren. „In Tirol wurde das 1:1 umgesetzt und bejubelt. Und jetzt wird es ins Negative gezogen, nur weil wir es mit den Blauen umsetzen? Das versteh‘ ich nicht …“

Was vielen nicht bewusst ist: Der FPÖ stehen drei Regierer aufgrund des Proporz-Systems zu. René Lobner, Landtagsabgeordneter der ÖVP

Der Coronafonds sei ebenfalls ein wichtiges Instrument, um die Schäden, die entstanden sind, wiedergutzumachen. „Es ist jetzt wichtig, dass die Corona-Zeit wissenschaftlich aufgearbeitet wird und wir unsere Lehren daraus ziehen.“

René Lobner merkte in Gesprächen, dass vielen Menschen eines gar nicht bewusst ist: „Durch das Proporz-System in Niederösterreich sind die Positionen fixiert. Der FPÖ stehen drei Regierer zu, auch der Landeshauptfrau-Stellvertreter.“ Auch ohne Arbeitsübereinkommen. „Und welche Person sie auf diese Positionen setzen, bleibt der Partei überlassen“, gibt Lobner zu, dass manche Freiheitliche im Regierungsteam in der Vergangenheit oft mit jenseitigen Aussagen aufgefallen sind. Doch jetzt müsse man eben das Beste daraus machen, gut arbeiten, die Kommunikation ändern und vor allem Vertrauen aufbauen.

Wie sieht die Zusammenarbeit der Parteien im Bezirk aus? „Wenn es um die Sache geht, waren wir uns immer einig“, denkt Lobner etwa daran, dass er mit Dieter Dorner (FPÖ) und Karin Renner (SPÖ) an einem Strang zog, wenn es etwa um den Ausbau der Infrastruktur, Stichwort Marchfeld Schnellstraße, ging. Mit Renners Nachfolger René Zonschits habe Lobner ebenso ein sehr gutes Verhältnis. Die Zusammenarbeit der Landtagsabgeordneten im Bezirk sei „von gesundem Respekt getragen, auch wenn wir inhaltlich nicht immer einer Meinung sind“.

Gänserndorf wird Pilotgemeinde der Kinderbetreuungsoffensive: Dass die beschlossene Kinderbetreuungsoffensive nun auch unter Schwarz-Blau umgesetzt wird, freut René Lobner in seiner Funktion als Bürgermeister von Gänserndorf besonders. Warum? „Wir sind Pilotgemeinde.“ Das bedeutet, dass bereits ab September dieses Jahres Zweijährige in die Kindergärten gehen dürfen. „Wir wollen mitgestalten und mitevaluieren“, erklärt der Stadtchef den Schritt, alle Kindergärten der Stadt zu bespielen.

