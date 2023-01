ÖVP setzt bei Wahl auf persönlichen Kontakt

Zum „kleinen Wahlkampfauftakt“ lud Landtagsabgeordneter René Lobner, Spitzenkandidat der ÖVP, zum Pressegespräch ein, um seine Themen für die kommenden Wochen vorzustellen.

„Wir wollen die Menschen davon überzeugen, dass es mit Professionalität weitergeht.“ Nur anpatzen – „wie andere Parteien“ – wolle die ÖVP nicht. Es gebe einen Tag nach der Wahl, an dem das Miteinander weitergehen soll, darum dürfe im Wahlkampf kein Porzellan zerschlagen werden.

All das, was in den vergangenen fünf Jahren umgesetzt wurde – Hochwasserschutz entlang der March, Ausbau der Kinderbetreuung, Ausbau des öffentlichen Verkehrs –, werden die Funktionäre im persönlichen Kontakt mit den Bürgern kommunizieren.

Verkehr als eines der großen Themen

Ein großes Thema ist im Bezirk natürlich der Verkehr: Die S1 sowie die S8 würden einfach in der Infrastruktur fehlen. „Wir werden nicht ruhen, ehe wir eine Lösung haben. Im ,worst case‘ werden wir die Amtsperiode der Ministerin aussitzen“, erinnert der Spitzenkandidat, dass Umweltministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) beide Projekte eingefroren hat. Seitdem seien unzählige, überparteiliche Briefe unbeantwortet geblieben.

„Die Pendler verlieren an Lebenszeit, die sie in der Lärm- und Stauhölle verbringen“, denkt Lobner an den täglichen Stau entlang der B8. Darum sieht er auch von einer Protestaktion, verbunden mit einer Sperre der Straße, ab.

Generell werde im Bezirk der öffentliche Verkehr – Stichwort E-Busse auf der Strecke des ehemaligen Schweinbarther Kreuzes – und das Radwegenetz ausgebaut. „Sehr viel Potenzial“ sieht Lobner im Marchfeldkanal-Radweg, der zu einem touristischen Top-Radweg ausgebaut werden soll. Durch die NÖ Landesausstellung habe sich das Potenzial der Radwege zwischen Wien und Bratislava gezeigt, das solle in Zukunft genutzt werden.

Die NÖN fragte Lobner, wie er auf Kritik anderer Parteien reagiere, die der ÖVP Überheblichkeit vorwerfen, weil sie sich jetzt „Die Niederösterreichpartei“ nenne: „Wir sind blau-gelb. Für uns ist die Entwicklung des Landes vorrangig. Wir stellen die Landeshauptfrau und die gibt den Takt vor.“ Die ÖVP stelle außerdem den größten Anteil an Bürgermeistern und Gemeinderäten im Land. Man sehe die Funktionäre der ÖVP jeden Tag bei den Bürgern.

„Es ist nicht anmaßend, dass wir uns die Niederösterreichpartei nennen, weil wir es wirklich sind“, betont der Spitzenkandidat, dass diese Kritik „einfach zu entschärfen“ sei. Immerhin werden 98 Prozent der Beschlüsse im Landtag mit mindestens einer weiteren Partei gefasst.

