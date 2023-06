Oldies ziehen die Handbremse

Seit der EU-Vorschlag für verpflichtende Fahrtüchtigkeitstest ab 70 Jahren bekannt wurde, gehen die Wogen hoch. Sowohl die ÖVP- als auch die SPÖ-Vertreter der älteren Generation lehnen eine lediglich auf das Alter abgestellte Überprüfung ganz kategorisch ab.

Seitens des Landesvorstandes der NÖ Senioren wurde eine einstimmige Resolution verabschiedet. Die Mobilität wird als Schlüssel zum selbstbestimmten Leben gesehen. Dem von Befürwortern gerne vorgebrachten Argument „Wenn man gesund ist, braucht man sich ja nicht vor der Überprüfung fürchten“, entgegnet ein Gänserndorfer, der anonym bleiben möchte: „Ich habe auch nichts zu verbergen, deswegen möchte ich trotzdem nicht, dass meine Daten jedem zugänglich sind.“

„Senioren sind bedachte und umsichtige Autofahrer“

Für den Gänserndorfer Walter Hansy, Landesgeschäftsführer der NÖ Senioren, ist der Vorstoß eine klare Diskriminierung der älteren Generation: „Hierzulande werden fast 80-Jährige ins höchste Amt des Staates gewählt. Gleichzeitig stellt die Europäische Union aber ihre Verkehrstüchtigkeit in Frage?“ Der Vorschlag spreche den Menschen jegliche Eigenverantwortung ab und gehe klar an der Realität vorbei. „Gerade die Senioren sind bedachte Autofahrer, die umsichtig und risikominimiert fahren“, so Hansy weiter.

Das Argument, dass es eine solche regelmäßige Überprüfung in anderen Ländern gibt, lässt Hansy nicht gelten. „Wir haben das hinterfragt. Es gibt in diesen Ländern keine signifikant niedrigeren Unfallzahlen. Berichte, dass Senioren schuld an steigenden Unfallzahlen seien, tauchen wie das Ungeheuer von Loch Ness auf – und sind keinesfalls wissenschaftlich fundiert“, ist Hansy verärgert.

Finanzielle und logistische Mammutaufgabe

Für Hansy gibt es noch weitere Fragen: „In Niederösterreich leben mehr als 250.000 Personen über 70 Jahre, die nach dem Willen der EU regelmäßig zum Arzt müssten. Wie soll das logistisch funktionieren? Wer soll das bezahlen? Diese Überprüfungen kosten Geld und belasten unser Gesundheitssystem zusätzlich.“ Die Bezirksvorsitzende der Pensionisten, Liane Garnhaft, sieht das genauso: „Wir lehnen diesen Vorschlag aufgrund des Faktors der klaren Altersdiskriminierung eindeutig ab. Die derzeitigen Bestimmungen bei gesundheitlichen Problemen greifen gut, das muss genügen.“ Granhaft schließt sich der Meinung an, dass ältere Verkehrsteilnehmer beim Fahren aufpassen und bei Übung und Praxis punkten. „Fahrtauglichkeitsüberprüfungen nur am Alter festzumachen, ist nicht richtig“, stellt Garnhaft fest.

Herbert Nowohradsky, Landesobmann der NÖ Senioren, und wohnhaft in Palterndorf, wäre mit seinen 73 Jahren selbst ein Betroffener: „Ein junger Mensch kann ,älter' sein als ein 70-Jähriger. Was hier zählt, ist die Eigenverantwortung. Wir wollen uns unsere Mobilität nicht von Bürokraten vorschreiben lassen.“ Der Führerschein sei für die ältere Generation Schlüssel zur Unabhängigkeit. „Gerade in einem Flächenland wie Niederösterreich ist nicht alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, die individuelle Mobilität ist sehr wichtig. Zudem spielen die Senioren eine wichtige Rolle in der Kinderbetreuung, übernehmen die Fahrten mit den Enkelkindern zu Schule oder nachmittäglichen Aktivitäten “, führt Nowohradsky weiter aus.

Eigenverantwortung ist für viele essenziell

Franz Fellner, Vorsitzender der Pensionisten-Ortsgruppe Auersthal, sieht das ähnlich: „Wir haben das Thema in der Gruppe diskutiert. Fakt ist für uns: Man kann nicht alle über einen Kamm scheren.“ Fahrtauglichkeitsüberprüfungen nur am Alter festzumachen, sieht Fellner daher als falsch an. Es sei hier auf die einzelnen Fälle abzustellen. „Ich könnte mir Fragebögen zur Selbsteinschätzung vorstellen, allerdings auf freiwilliger Basis“, setzt auch Fellner auf die Eigenverantwortung der Menschen.