Olympische Spiele: So fiebern unsere Top-Sportler mit

Österreich ist eine Wintersport-Nation, und doch haben wir auch sehr viele Top-Athleten, die in Sommersportarten überzeugen – auch im Bezirk Gänserndorf. Wir haben ein paar davon um ihre Einschätzung zu den Olympischen Winterspielen gebeten. Auch weil einige selbst Erfahrungen im Bann der fünf Ringe haben:

Andreas Onea/Andreas Ernhofer

Die beiden Deutsch-Wagramer Para-Schwimmer wissen, wie sich die Teilnahme an Olympischen bzw. Paralympischen Spielen anfühlt – beide waren letztes Jahr in Tokio dabei und Onea ist Medaillengewinner von 2016 in Rio.

Onea freut sich schon auf Peking: „Ich schaue wahnsinnig gerne Olympia im TV. Meinen Daumen drücke ich ganz besonders Lisa Hauser, die ich ja persönlich kenne. Ich schaue generell gerne Biathlon, eine knallharte Sportart.“ Über seinen Podcast beim Bundesheer steht er auch in regelmäßigem Kontakt mit österreichischen Wintersportlern: „Das Schöne ist, dass ich so viele von ihnen in den letzten Jahren kennenlernen durfte und aus den Begegnungen wahnsinnig viel gelernt habe.“ Stichwort Wintersport, Onea ist selbst auch aktiv: „Ich schaue, dass ich in der Wintervorbereitung hin und wieder Langlaufen gehe. Skifahren ist mir zu gefährlich.“

Bei Ernhofer wiederum „läuft den ganzen Tag der Fernseher“. Er sei ein wenig olympiasüchtig. Er versteht auch, dass Athleten diesem Ziel alles unterordnen: „So etwas erlebst du immerhin nur alle vier Jahre, eine lange Zeitspanne in einem Sportlerleben.“

Marlene Pribitzer

Die Top-Schützin aus Matzen verpasste Tokio 2021 wegen einer Verletzung, in Paris 2024 will die 25-Jährige aber dabei sein. Peking fiebert sie schon entgegen: „Ich schaue sehr gerne Winterspiele im TV. Zwar drücke ich generell dem österreichischen Team die Daumen, aber noch ein bisschen mehr all jenen, die ich persönlich aus dem Olympia-Stützpunkt in Vorarlberg kenne.“

Marlies Männersdorfer

Die 24-jährige Obersdorferin, die ihre Turnkarriere in Gänserndorf begann, verpasste im Vorjahr nur knapp das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio, in Paris 2024 will sie aber dabei sein. Sie fiebert Peking schon entgegen: „Was ich besonders gerne schaue, ist Snowboard Big Air, da ich es echt irre finde, welche Sprünge dort gezeigt werden. Wie beim Turnen (lacht).“ Und ist Männersdorfer selbst aktiv? „Ich fahre selbst leidenschaftlich gerne Snowboard und Ski, für den Profisport reicht’s aber nicht.“

