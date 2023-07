Opfer bricht Schweigen: Jahrelang von eigener Mutter gequält

Eine sechsfache Mutter (47) steht derzeit in Krems vor Gericht. Sie soll ihre Zwillinge (jetzt 11) durch körperliche Gewalt misshandelt haben. Vier Kinder wurden der Frau in der Vergangenheit bereits abgenommen, darunter Thomas B. (vollständiger Name der Redaktion bekannt), der seit eineinhalb Jahren im Bezirk Gänserndorf lebt.

Die mutmaßliche Täterin – es gilt die Unschuldsvermutung – verbrachte viele Jahre im Weinviertel, zog dort immer wieder um, und wohnte zuletzt im Bezirk Krems. Die Anklageschrift gegen die 47-Jährige liest sich wie ein Horrorbuch: Sie soll ihren kleinen Sohn regelmäßig verletzt haben, indem sie ihn mit den Fäusten schlug oder mit den Füßen trat. Sie soll den Buben in einem dunklen Raum eingesperrt haben. Machte er aus Angst in die Hose, gab es erneut Prügel. Die Zwillingsschwester wiederum soll an den Haaren gezogen und ebenfalls getreten worden sein.

Bub wurde hungrig in einem kalten Zimmer eingesperrt

Ähnlich erging es den vier älteren Geschwistern – den beiden Schwestern (jetzt 27 und 14) sowie den Brüdern (nun 23 und 17). Es soll Schläge mit dem Kochlöffel auf das nackte Gesäß gegeben haben, ebenso verschiedene Erniedrigungen und Nahrungsentzug. Thomas B. soll bis Mai 2009 geschlagen und hungrig in einem kalten Zimmer eingesperrt worden sein. Er soll auch verdorbenes Essen bekommen haben.

Die angeklagte Mutter bestreitet die Vorwürfe. Glaubt man ihr, sei alles nur eine Racheaktion bzw. Verschwörung – initiiert von der Großmutter, also ihrer Mutter. Und: Die Oma habe die Kinder manipuliert. Deshalb würden sie alle die Unwahrheit sagen.

„Stimmt nicht“, kontert Thomas B. Er sei im Vorjahr bei der Mutter in Krems zu Besuch gewesen: „Sie wollte den Zwillingsbruder schlagen, weil er Hunger hatte. Da reichte es mir. Ich fuhr direkt zur Polizei und erstattete Anzeige.“ In der Vergangenheit sei die Mutter nie zur Rechenschaft gezogen worden, jetzt sollte es anders sein. „Es ist meine Mutter, jedoch soll sie die gerechte Strafe erhalten. Meine Kindheit und die meiner Geschwister kann uns niemand zurückgeben“, so Thomas B. abschließend.