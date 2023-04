Am fünften Fastensonntag gingen Bürgermeister des Südlichen Weinviertel nach der Messe in Groß-Schweinbarth gemütlich pilgernd zu Fuß nach Auersthal, wo sie in der Hotel-Restaurant-Vinothek Felix Sommer einkehrten. Unter den Wallfahrern waren Zistersdorfs Bürgermeister Helmut Doschek, der Initiator des Weges, Franz Marschler, sowie Kleinregionsmanager Alexander Wimmer.

