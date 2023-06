Ortschefs: Mehr als nur Bänder durchschneiden

Eine der schönsten Aufgaben eines Ortschefs sind Eröffnungen samt medienwirksamem Durchschneiden von Bändern. Das Tagesgeschäft ist jedoch Knochenarbeit. Ihren Zivilberuf aufgeben wollen die wenigsten, auch im Hinblick darauf, was nach der nächsten Wahl kommt – Management-Verantwortung mit einem Fünf-Jahresvertrag eben. Dennoch: Die Bürgermeister im Bezirk sind mit viel Engagement und Enthusiasmus am Werk – egal, ob erst seit Kurzem oder schon länger im Amt.

Seit mittlerweile drei Jahren bringt Alexander Gary seinen Brotberuf mit dem Bürgermeisteramt unter einem Hut. „Als Bürgermeister ist man permanent im Dienst, die Bedürfnisse der Gemeinde und Bürger enden nicht um 17 Uhr“, so Gary.

Alexander Gary ist seit2020 Bürgermeister von Schönkirchen-Reyersdorf. Foto: privat

Zukunftsorientiertes Denken ist gefragt

„Man trifft Entscheidungen, die direkt und ohne Verzögerung Auswirkungen auf die Menschen haben“, sieht sich Gary als Bürgermeister mit einer großen Verantwortung konfrontiert. Der neue Bauhof und die Vereinshalle sind Projekte, die viele Jahre in die Zukunft der Gemeinde wirken und wohlüberlegt sein müssen. „Als die Gemeinde ohne Einkaufsmöglichkeit dastand, haben wir den Schritt gewagt und den Dorfladen umgesetzt, um der Bevölkerung die Nahversorgung zu sichern“, beschreibt Gary das neueste Projekt.

Die Vergütung eines Bürgermeisters steht für Gary in keinem Vergleich zu den Gehältern, die in ähnlichen Positionen in der Privatwirtschaft gezahlt werden. Eine Anpassung, wie sie von der NÖ Landesregierung angekündigt wurde, sei aus diesem Grund längst überfällig. „Trotz all dieser Herausforderungen ist es dennoch ein großes Privileg, Bürgermeister zu sein. Es ist eine Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung der eigenen Gemeinde mitzuwirken und Projekte umzusetzen, die das Leben der Menschen verbessern“, hebt Gary die positiven Seiten des Amtes hervor.

Seit mehr als 20 Jahren ist Dagmar Zier im Gemeinderat tätig. „Das mache ich aus Überzeugung, Gutes und Sinnvolles in meiner Gemeinde zu bewirken und direkt am Ort des Geschehens mitzuarbeiten“, so die gebürtige Grazerin über ihre Motivation. Die Arbeit empfindet sie als vielfältig, abwechslungsreich und spannend.

Dagmar Zier ist seit 2020 Bürgermeisterin von Untersiebenbrunn. Foto: privat

Wie viele ihrer Kollegen geht Zier einem Zivilberuf nach. „Das Bürgermeisteramt ist ein Ehrenamt, das allerdings – jedenfalls in der heutigen Zeit – nur mehr emotional als solches zu betrachten ist. In Wirklichkeit ist es ein regulärer Hauptberuf – ich könnte mir diesen als Kommunalmanager gut vorstellen. Damit würden sich auch die Rechte hinsichtlich Mutterschutz und Karenz einordnen und regeln lassen, ebenso die persönliche Haftung“, überlegt Zier.

Die verschiedenen Herausforderungen und die unterschiedlichsten Begegnungen jeden Tag machen für Zier das Amt sehr lebhaft und abwechslungsreich. „Ein spannender Job für abenteuerlustige Menschen mit Verstand und Herz“, sieht Zier das als Motivation für den Nachwuchs.

„Ich empfinde die Führung einer Gemeinde als große Verantwortung, derer man sich bei Antritt eines Bürgermeisteramtes bewusst sein sollte. Diese Verantwortung endet für mich auch nicht mit einer Legislaturperiode per se – ich würde es wieder tun!“, bringt es Zier auf den Punkt.

„Den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht“

Als sein Vorgänger unerwartet absagte, packte Gerald Haasmüller die Gelegenheit beim Schopf. „Jetzt ist die Chance, vielleicht kommt die nie wieder! Einen perfekten Zeitpunkt für etwas gibt es selten“, erinnert sich der Mitarbeiter eines Energieunternehmens. Es folgte die Abklärung mit dem Arbeitgeber, wo Haasmüller Unterstützung erfuhr. „Dabei sehe ich aber für Neuanwärter große Schwierigkeiten – das wird in Zukunft nicht besser! Amt und Beruf unter einen Hut zu bringen ist alles andere als einfach“, resümiert der Ortschef.

Er schätzt die Möglichkeit zu gestalten und die Ergebnisse dann auch zu sehen. „Antrieb und Motivation sind es, wenn die Arbeit bei den Gemeinderatswahlen bestätigt wird und man weiterhin entsprechendes Vertrauen bekommt, die Ideen umzusetzen“, meint Haasmüller, der nun schon drei Wahlen geschlagen hat.

Er gibt auch zu: Wenn man vorher wisse, was auf einen zukommt, würde man manches nicht machen. „Das gehört aber auch dazu, dass Entscheidungen für den einen oder anderen nicht nach deren Vorstellung fallen müssen“, ist Haasmüller pragmatisch. „Manchmal gibt es Ärger, das Positive und die Freude an der Arbeit überwiegen“, so der Langzeit-Ortschef.