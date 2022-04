Parbasdorf ist top beim Impfen

Werbung

74,51 Prozent der rund 106.000 Bewohner des Bezirks verfügen derzeit über ein aktives Corona-Impfzertifikat. Damit liegt die Region niederösterreichweit im oberen Drittel. Die besten Zahlen hat der Bezirk Mistelbach, wo 77,66 Prozent der Bevölkerung vollgeimpft sind.

Dafür schlägt die 170-Seelen-Gemeinde Parbasdorf bei der Impfstatistik fast alle anderen niederösterreichischen Kommunen. Mit 83,43 Prozent muss sich die kleine Marchfeldgemeinde nur Weitersfeld (Horn; 83,70 Prozent) und Laab im Walde (Mödling; 83,58 Prozent) geschlagen geben.

Aber auch vier andere Gemeinden im Bezirk Gänserndorf zählen als Vorbilder in Sachen Covid-Impfung: In Jedenspeigen sind 82,18 Prozent der Bürger vollimmunisiert, in Aderklaa 81,63 Prozent, in Sulz 80,70 Prozent sowie in Velm-Götzendorf 80,65 Prozent.

In der Bezirkshauptstadt Gänserndorf hingegen haben nur 73,30 Prozent ein aktives Impfzertifikat, in Groß-Enzersdorf 74,70 Prozent, in Deutsch-Wagram 72,27 Prozent und in Strasshof lediglich 70,87 Prozent. Die größten Impfmuffel im Bezirk gibt es übrigens in Großhofen (68,57 Prozent).

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.