Pensionisten treten in die Fahrradpedale

Radfahren als Freizeitsport ist beliebt. Der Bezirk bietet gut ausgebaute Radwege in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Die Infrastruktur drumherum hat allerdings noch Luft nach oben. Radfahren steht für die Pensionisten der Ortsgruppe Auersthal den gesamten Sommer über am Programm. Ab Mai starten die bewegungsbegeisterten Pensionisten in eine andere Richtung – und das jede Woche!

Organisator Manfred Hansy stellt die Touren zusammen: „Wir vermeiden öffentliche Straßen so weit wie möglich und fahren auf Rad-, Feldwegen oder OMV-Straßen.“ Die Touren tragen fantasievolle Namen wie „keltischer Hügel“ in Pillichsdorf oder „Weidenbachdelta“, womit die Einmündung des Weidenbaches in die March gemeint ist. Fixpunkte sind die Fahrt in die Slowakei und nach Hagenbrunn. Am Ziel angekommen, kehrt die Gruppe zum Essen in ein Gasthaus ein.

„Ich bestelle vor und etwa eine Stunde vor der voraussichtlichen Ankunft melden wir uns nochmals beim Wirt“, erklärt Hansy. Das gibt der Gruppe die notwendige Freiheit, um die Tour in ihrem Tagestempo zu absolvieren. Im Durchschnitt sind die Touren 40 bis 50 Kilometer lang. „Seitdem fast alle von uns ein E-Bike haben, wurde der Aktionsradius größer“, berichtet der Vorsitzende der Ortsgruppe, Franz Fellner.

E-Bikes eröffnen neue Möglichkeiten

Seither wagt sich die Gruppe auch ins Hügelland des südlichen Weinviertels. Die E-Bikes erleichtern die Bewältigung der teilweise doch anspruchsvollen Steigungen. „Für uns sind das Gemeinschaftliche und Gesellige, das Genießen unserer schönen Natur und natürlich die Bewegung wichtig. Das Aufstellen von Rekorden haben wir nicht auf der Agenda“, schmunzelt Hansy.

Die Infrastruktur zum Aufladen der E-Bikes ist eher dünn. „Wir kennen nur die Ladestation in Bad Pirawarth auf der Promenade“, bedauert Hansy. Die Pensionisten lösen das Problem pragmatisch. „Die modernen Akkus halten sehr gut und wir richten die Touren entsprechend aus. Sollte es einmal nötig sein, zwischendurch aufzuladen, sind die Wirte sehr entgegenkommend. Da wird schon mal spontan ein Stromkabel nach außen gelegt“, ortet Hansy Flexibilität bei den Gasthäusern. Ladestationen gibt es unter anderem auch beim Bahnhof Kopfstetten. In der LISA-Region Weinviertel sind bei den Bushaltestellen zumeist auch Radservicestationen für kleine Reparaturen zu finden.

Mit dem Kartenmaterial und der Auszeichnung der Wege sind Hansy und Fellner zufrieden. „Die Karten sind gut und eignen sich für die Planung der Tour“, so Hansy.Bevorzugt werden asphaltierte Radwege oder zumindest gepflegte genutzt. Heißt: Radwege, die mit einer feinen Gräderschicht ausgefertigt sind. „Leider ist der Radweg Hochleiten sehr schlecht“, wünscht sich Fellner hier eine Verbesserung.

Die 700. Tour steht vor der Tür

Besonders gerne fahren die Auersthaler Radler die Wege nach Angern, den Marchfeldkanalradweg, in die Siebenbrunner Heide und den erst kürzlich fertiggestellten Radweg nach Bad Pirawarth/Gaweinstal. In der ersten Maiwoche steht Tour Nummer 694 an. „Bei der 700. Tour lassen wir uns dann sicher wieder etwas ganz Besonderes einfallen“, verspricht Fellner seinen Schützlingen.

