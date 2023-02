Photovoltaik floriert

Die Netz NÖ, Tochtergesellschaft der EVN, erlebte im vergangenen Jahr in puncto Photovoltaik-Anlagen einen regelrechten Ansturm: In ihrem Netzgebiet wurden 2022 rund 50.000 Netzzugangsanträge gestellt. Das sind drei Mal so viele Anträge wie im Vorjahr.

Dieser Trend setzt sich nun auch im Jänner 2023 fort: Knapp 4.400 Netzzugangsanträge gingen bei Netz NÖ ein. Das sind beinahe drei Mal so viele Anträge wie im Jänner 2022. Im Bezirk Gänserndorf gab es im Jänner in diesem Punkt eine Steigerung von 213,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Neuanträge im ersten Monat des Jahres betrug 316.

Auch bei den Fertigmeldungen gab es ein Plus: Der Bezirk verzeichnet eine Zuwachsrate von 406,1 Prozent. Insgesamt wurden somit 134 Photovoltaik-Anlagen in diesem Zeitraum fertiggestellt. In Summe speisen mehr als 66.000 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ ein – Tendenz steigend.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.