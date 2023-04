Photovoltaik-Höhenflug geht weiter

Nachdem man im Jänner und im Februar bereits äußerst positive Zahlen schreiben konnte, muss sich auch der dritte Monat des ersten Quartals im neuen Jahr keinesfalls vor den beiden vorangegangenen Monaten verstecken. So konnten in den ersten drei Monaten von 2023 bereits 8.000 neue Photovoltaikanlagen ins Netz der „Netz NÖ" eingespeist werden. Somit sind nun niederösterreichweit 70.000 PV-Anlagen in Betrieb.

Im Bezirk Gänserndorf kann die Netz NÖ ebenfalls beeindruckende Zahlen schreiben: So gab es im vergangenen Monat insgesamt 539 Photovoltaik-Neuanträge, was einer Zuwachsrate von 191 Prozent im Vergleich zum März des Vorjahres entspricht. Mit 256 Fertigmeldungen konnte der Bezirk zudem eine Zuwachsrate von 312 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

