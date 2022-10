Pilz-Expertin gibt Tipps und Tricks

Herbstzeit ist Schwammerlzeit. So manch einer wandert durch den Wald auf der Suche nach den schmackhaften Gewächsen. Andere bevorzugen – teils aus Mangel an Fachkenntnis – den Kauf im Geschäft. Wie auch immer, aus Pilzen lassen sich köstliche Gerichte zubereiten.

Die NÖN sprach mit Verena Pelikan vom SchlossStudio Ebenthal, was bei den Schwammerln zu beachten ist.

NÖN: Woran erkennt der Konsument, dass Pilze frisch sind?

Verena Pelikan: Der Pilz sollte knackig sein. Hut und Stiel sollen sich trocken und fest anfühlen. Ist der Hut schwammig und schmierig oder riecht der Pilz fischig, bitte weg damit. Ein Pilz sollte angenehm erdig-pelzig riechen.

Wie sind Pilze richtig zu lagern und wie lange?

Pelikan: Am besten lagert man Pilze im Gemüsefach des Kühlschranks in ein trockenes, sauberes Tuch gewickelt, aber bitte nicht lange, maximal drei bis vier Tage. Die Pilze unbedingt aus Plastikschalen rausgeben. Durch das Kondenswasser werden die Pilze schwammig und schimmeln schnell. Am besten ist ein sofortiger Verbrauch. Man kann Pilze auch einfrieren oder trocknen – ich bevorzuge das Trocknen.

Pilzgerichte aufwärmen, ja oder nein?

Pelikan: Man darf Pilzgerichte aufwärmen, die alte Regel ist nicht korrekt. Wie bei allen Speisen sind ordnungsgemäße Aufbewahrung und ausreichende hohe Temperatur beim Erhitzen wichtig. Pilzgerichte sollten nach dem Kochen nicht bei Zimmertemperatur herumstehen. Also abkühlen und lagern, dann kann man sie später ohne Bedenken aufwärmen.

Jetzt wollen wir noch Ihr Lieblingspilzgericht wissen. Welches ist das?

Pelikan: Am liebsten mag ich Tagliatelle mit Eierschwammerln. Das sind auch meine Lieblingspilze.

