Weihnachten – das ist Christbaum, Geschenke, in vielen Fällen der Besuch der Christmette und ein gutes Festessen im Kreise der Familie. Von kalten Platten bis zum ausgefeilten Trendmenü ist an den Festtagen für die Gänserndorfer alles mit dabei und die Gasthäuser halten spezielle Weihnachtsmenüs für ihre Gäste bereit. Die NÖN hat sich umgehört, was bei den prominenten Gastronomen im Bezirk privat so auf den Tisch kommt.

In seinem Marchfelderhof in Deutsch-Wagram pflegt Gerhard Bocek die Tradition. Das gilt auch für sein privates Weihnachtsmahl. Eine liebe Freundin, die er schon fast sein ganzes Leben kennt, ist für die Vorspeise zuständig. „Sie kocht die herrlichste Fischbeuschelsuppe, die ich kenne“, ist Bocek schon voller Vorfreude. Zum Hauptgang geht ohne Weihnachtskarpfen gar nichts, dazu gibt es Erdäpfel-Mayonnaise-Salat. „Einmal haben wir einen Truthahn ausprobiert, aber das war nichts für uns. Schon beim nächsten Fest sind wir wieder zum Karpfen zurückgekehrt“, hält der Gastronom bei seinem privaten Weihnachtsessen nichts von Neuerungen. Dieses sehr traditionelle Menü wird am Heiligen Abend serviert.

"Ab dieser Woche ist wieder Vollbetrieb"

Ganz anders schaut dies beim Geschäftsführer der Pizzeria Domani in Strasshof aus. „Bei uns gibt es immer etwas anderes, abhängig davon, wie viele Gäste wir haben. Da können schon bis zu 25 Personen am Tisch sitzen, oder auch nur sechs“, so Dominic Hitter. Für heuer gibt es noch gar keine Pläne. „Wir haben nach dem Brand in der Pizzeria noch alle Hände voll zu tun. Gerade montieren wir den neuen Pizzaofen, ab dieser Woche ist wieder Vollbetrieb“, hat sich Hitter noch keine Gedanken über das Weihnachtsessen gemacht. Möglicherweise wird ein Braten ins Rohr geschoben oder es gibt – sehr schlüssig bei einer Pizzeria – eben Pizzen aus dem neuen Ofen.

Für Mira Zieger von Gasthof Schwarzer Adler in Hohenruppersdorf kommt am 24. Dezember Fisch auf den Tisch. „Ich liebe Karpfen, manchmal nehme ich den luftgetrockneten“, so die Wirtin. Am Christtag gibt es traditionell Truthahn mit Maroni, Fülle und Kraut. „Das schmeckt mir am besten“, so Zieger, die schon beim Telefonat ins Schwärmen kommt. Ob sie das Festmahl auch selbst kocht? „Natürlich!“, antwortet sie – ohne zu zögern.