Polizeierfolg: Bei Einbrechern klickten die Handschellen

Die Vorgeschichte: Ein Zeuge wählte am 28. März gegen 8.45 Uhr den Polizeinotruf, da zu diesem Zeitpunkt zwei Männer in ein Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Ebreichsdorf einbrachen. Die Polizisten konnten unmittelbar danach einen 19-jährigen Serben festnehmen. Dem zweiten Einbrecher gelang es, trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen zu flüchten.

Kriminalisten konnten zweiten Täter ausforschen

Nach intensiver Ermittlungsarbeit konnten die Kriminalisten den Beschuldigten auszuforschen. Beim 36-jährigen Serben klickten am 19. April im Bezirk Gänserndorf die Handschellen. Neben dem Einbruchsdiebstahl in Ebreichsdorf konnten die Ermittler den beiden mutmaßlichen Tätern noch einen Einbruchsversuch in der Nacht von 28. auf 29. November 2022 im Bezirk Gänserndorf sowie zwei Einbruchsdiebstähle im Bezirk Bruck/Leitha im Zeitraum von 10. März 2023 bis 15. März zuordnen.

Das Duo zeigte sich bei den Einvernahmen nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.