Prima la musica 2023: Jugend hat ein Händchen für Blasinstrumente

Anfang März präsentierten beim NÖ Landeswettbewerb „prima la musica“ mehr als 700 Teilnehmer in 17 Wertungskategorien herausragende Leistungen an fünf Standorten in St. Pölten, im Festspielhaus, der Musikschule, dem Bildungshaus St. Hippolyt, der Hesserkaserne der Militärmusik Niederösterreich und dem Konservatorium für Kirchenmusik.

In den unterschiedlichen Wertungskategorien konnten auch fünf Nachwuchsmusikanten aus dem Bezirk erfreuliche Ergebnisse einfahren. So erreichte Clara Gonka von der Regionalmusikschule Strasshof in der Kategorie „Euphonium/Tenorhorn I“ den ersten Platz. Máté Käsz von der Musikschule Deutsch-Wagram war hingegen in der Kategorie „Trompete/Flügelhorn II“ siegreich.

Die Musikschule Hohenau an der March konnte sogar drei erfolgreiche Teilnehmer stellen. Anja Pribitzer holte sich Gold in der Kategorie „Euphonium/Tenorhorn B“, Erik Böttger Silber in der Kategorie „Trompete/Flügelhorn I“ und Clemens Pfarr Bronze in der Kategorie „Trompete/Flügelhorn B“.

