Problem bei Kinderbetreuung: Es fehlen Kräfte

Die Vorgabe des Landes, Kinder schon ab 2 Jahren einen Kindergartenplatz zu ermöglichen, stellt die Gemeinden vor Herausforderungen und die sind so unterschiedlich wie die Gemeinden selbst. Ist im dörflichen Bereich die Platzfrage nicht so das Thema, schaut das in den Städten schon ganz anders aus. In einem Punkt sind sich aber alle interviewten Entscheidungsträger einig: Das Projekt entspricht den Anforderungen der Zeit. Kopfzerbrechen bereitet allerdings, wo die notwendigen Mitarbeiter herkommen sollen.

SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec aus Groß-Enzersdorf begrüßt die Initiative: „Ich finde es grundsätzlich sehr gut, dass hier das Angebot für Familien geschaffen wird, auch für kleine Kinder bestmögliche Betreuung wählen zu können. Der Kindergarten ist die erste Bildungsstätte.“ In der Stadt vor den Toren Wiens gibt es bereits eine zweigruppige Tagesbetreuungseinrichtung, zwei weitere stehen ab März zur Verfügung.

„Ich erwarte den Bedarf an drei bis vier weiteren Kindergartengruppen für Groß-Enzersdorf“, schätzt die Stadtchefin. Das Nachfrage besteht, ist sie sich sicher: „Ich habe schon Anrufe von Eltern bekommen, wann sie ihre Kinder bringen können.“

Angebot für Kleinkinderbetreuung wichtig. Obereigner-Sivec sieht für ihre Stadtgemeinde eine große Herausforderung im Finden eines Platzes zum Bauen. „Freie Baugrundstück haben wir als Gemeinde nicht und auch sonst keine verfügbaren Räumlichkeiten. Wir werden schauen müssen, wo etwas zu bekommen ist“, so Obereigner-Sivec. Baufläche sei rar und teuer.

Den Zeitrahmen sieht die Stadtchefin sehr sportlich. Es sollten rasch Gespräche mit den Gemeinden aufgenommen und die Rahmenbedingungen fixiert werden. „Da sind noch viele Fragezeichen offen, bei den Förderungsmöglichkeiten und auch bei den personellen Ressourcen. Pro Gruppe sind drei Personen notwendig. Die muss man einmal finden. Der Beruf muss aufgewertet werden, auch finanziell“, resümiert Obereigner-Sivec. Für sie ist es wichtig, dass für alle, die es brauchen, auch ein entsprechender Platz angeboten werden kann.

Räumlichkeiten in Haringsee vorhanden. Den Raumbedarf könnte Haringsee kurzfristig beistellen. „Wir haben erst 2019 einen neuen zweigruppigen Kindergarten mit einer Tagesbetreuungsgruppe eröffnet. Da gibt es Platz für räumliche Erweiterung. Zusätzlich können wir im Gemeindehaus eine Gruppe unterbringen. Auch das ginge sehr rasch“, sieht ÖVP-Bürgermeister Roman Sigmund Lösungsmöglichkeiten. Auch in Fuchsenbigl könnte der Containerkindergarten in überschaubarer Zeit reaktiviert werden.

Ein anderes Thema sind die dazu notwendigen Kindergartenpädagogen und Betreuer. „Da wird viel Engagement notwendig sein, auch finanziell“, so der Ortschef, der auch Kooperationen zwischen den Gemeinden anspricht: „Da muss sich jede Gemeinde bewegen.“

Ausbildung muss forciert werden. Der Amtsleiter in Angern an der March und Bezirksvorsitzende der SPÖ Gänserndorf, René Zonschits, sieht die große Herausforderung ebenfalls in der Bereitstellung von Personal: „Ich wünsche mir, dass spezifische Ausbildung bereits jetzt angeboten wird. Die Zeit bis zum Start des Projektes muss genützt werden.“

In der Großgemeinde gibt es drei neue Kindergärten – in Angern an der March einen dreigruppigen, in Stillfried und in Ollersdorf je einen eingruppigen. In Ollersdorf ist bereits eine Tagesbetreuung angeschlossen. „In Mannersdorf gibt es die Erweiterungsmöglichkeit um eine Gruppe. Die Räumlichkeiten sind für uns nicht so das Thema, auch wenn Neues gebaut werden muss. Da wird es wohl Fördermöglichkeiten geben – die kennen wir aber noch nicht. Interessant wird sicher, welche Unterstützungen es bei den laufenden Kosten gibt“, meint Zonschits abschließend.

