Rund 200 Demonstranten, darunter auch die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, versammelten sich am Montag in Markgrafneusiedl und legten für zehn Minuten den Verkehr in der Gemeinde lahm. Der Grund dafür war einerseits der Protest gegen das massive Verkehrsaufkommen entlang der Hauptachsen und andererseits eine rasche Umsetzung der S8.