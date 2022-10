Prozess: „Saufen dürfen’s, schlagen nicht!“

Ein Problem mit seiner Impulskontrolle könnte man einem 30-Jährigen bei drei sehr ähnlichen Vorwürfen in Gänserndorf, die ihm am Landesgericht Korneuburg gemacht wurden, schon unterstellen.

Zu Prozessbeginn hoffte der Unbescholtene noch, „dass das so bleibt“. Zum einen soll er nach einer Party in der Nacht des 13. Juni 2020 seine Nachbarin, die ebenfalls die Feier besucht hatte, auf dem Heimweg am Hals gepackt und versucht haben sie zu küssen.

Richter Manfred Hohenecker leitete den Prozess. Foto: NÖN

Der 30-Jährige zweifelte vor Richter Manfred Hohenecker die Aussage der Frau an. Der Grund seiner Zweifel: „Die wollten mich die ganze Zeit nicht als Nachbarn.“ Diesen Sachverhalt konnte der Richter nicht final entscheiden, da die Zeugin nicht erschien. Die anderen zwei Vorwürfe konnten hingegen geklärt werden. Zum einen der vom 17. April letzten Jahres, als er einem Mann im Zuge eines Streits Faustschläge und Tritte versetzt haben soll.

Am 13. Juli dieses Jahres soll der 30-Jährige eine weitere Frau gestoßen haben, sodass diese zu Fall kam und sich eine Prellung an der linken Hand zuzog. Dazu bekannte er sich schuldig, im Falle des Mannes „nicht ganz“. Hohenecker verurteilte den Arbeitssuchenden zu drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe. „Sie können saufen, so viel Sie wollen, nur schlagen dürfen Sie niemanden“, gab ihm der Richter noch mit auf den Weg.

