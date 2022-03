Prozess um Drogenschmuggel: Wirre Zeugen & ein Freispruch

Am 30. September letzten Jahres musste sich ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf erstmals wegen Drogenschmuggels vor Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg verantworten. Der Vorwurf: Bis Oktober 2020 soll er über den Grenzübergang Kleinhaugsdorf 2,5 Kilo Cannabis nach Österreich eingeführt haben. Erworben hätte er es in fünf Angriffen im tschechischen Haté. Damals musste die Verhandlung aus Mangel an anwesenden Zeugen vertagt werden.

Am zweiten Verhandlungstag konnten zumindest zwei der drei tschechischen Zeugen vernommen worden, die letztendlich das Eröffnungsplädoyer von Verteidiger Nikolaus Rast bestätigten. Einer der beiden, die den 29-Jährigen als Dealer identifizierten, sagte vor der Richterin, dass die Drogen immer an derselben Stelle übergeben wurden; der andere, das sei stets an unterschiedlichen Übergabeorten passiert. Der eine sagte, sie seien immer zu dritt gewesen; der andere, dass die Übergaben jeweils allein stattfanden.

20 cm Unterschied und eine Tattoo-Diskrepanz

Die gravierendste Diskrepanz ergab sich bei der Beschreibung der Statur des Angeklagten. Lediglich 1,70 Meter sei er groß gewesen. Der Angeklagte misst 1,90 Meter und ist am ganzen Körper – soweit sichtbar – tätowiert und gepierct. So viel zu der Frage der Richterin an die Zeugen, ob der Mann irgendetwas Auffälliges an sich gehabt hätte, was diese eher verneinten bzw. nichts Spezifisches nennen konnten.

Der wesentlichste Zeuge fehlte aber auch an diesem Verhandlungstag. Nämlich der, der dem 29-Jährigen die Anklage letztendlich eingebrockt hatte, da er bei der tschechischen Polizei expressis verbis den Namen des Angeklagten nannte. Um die leidige Sache abschließen zu können, wurde mit 25. November der nächste Prozesstermin anberaumt, der einem positiven Corona-Test des Angeklagten zum Opfer fiel. Nun sollte es also – nach vier Monaten – endlich so weit sein, dass es ein Urteil gibt.

Und tatsächlich konnte der 28-jährige Tscheche in seiner Aussage nicht bestätigen, dass es sich bei dem Angeklagten um den Genannten handelt. Das erlaubte Zbiral schließlich ein Urteil, nämlich den Freispruch. „Zu beweisen, dass man etwas nicht war, ist schwierig“, spendete die Richterin dem Beschuldigten Trost.

