Die in Matzen lebende Gewaltforscherin Rotraud Perner ist mit der Konzeption und Durchführung des Projektes „Halt! Gewalt!“, gestartet 2004 auf Initiative von Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll, betraut. In den „Briefen gegen Gewalt“ werden aktuelle Ereignisse durch tiefenpsychologische Sichtweisen ergänzt. Einer davon ist den Problemen am Beispiel des Flüchtlingslagers Moria gewidmet.

Die Juristin, Sozialtherapeutin, Diplom-Mediatorin, staatlich lizenzierte Psychotherapeutin, Gesundheitspsychologin und akademisch zertifizierte Erwachsenenpädagogin sowie evangelische Theologin blickt dabei auf soziale Phänomene und die Ausübung von Druck. „Die politisch-verbale Kriegsführung – ausgedacht von Spin Doktoren, deren Elaborate dann im Parlament runter gelesen werden – dominiert aber nicht nur die Aussagen der oppositionellen Politiker, sondern ebenso die ihrer Anhängerschaft“, analysiert Perner. Als sie noch SP-Mandatarin war, (1973 – 1987, Anm.) sei sie geschult worden, in der Straßenbahn lautstark über den politischen Gegner herzuziehen.

Heute finde das in den sozialen Medien statt. Ihr werde regelmäßig schlecht, wenn sie lese, wie Menschen anderer Gesinnung voller Hass attackiert und nicht sachlich kritisiert werden. „Es vergiftet meine Seele, denn ich bin darauf trainiert, den Geist, die Energie zu spüren, in der etwas geäußert wird“, schreibt Perner. Und weiter: „Es ist der Geist der Gewalt. Gewalt besteht darin, jemand anderem etwas aufzuzwingen, was dieser nicht will. Dazu wird – verharmlosend formuliert – Druck ausgeübt. Auch Mord ist letztlich Druck.“

„Bundesregierung wird unter Druck gesetzt“

Abgestellt auf die Vorgänge rund um Moria, sieht Perner Gewalt als Mittel: „Genau das passiert jetzt: Es werden Menschen aufgefordert, die Bundesregierung unter Druck zu setzen, obdachlos gewordene Flüchtlinge von Moria aufzunehmen.“

Druck würden aber auch die Flüchtlinge auf Lesbos ausüben: „Indem sie sich weigern, dort in neue Lager zu ziehen. Sie wollen erzwingen, in andere Länder zu kommen“, so Perner. Druck hätten auch die Flüchtlinge ausgeübt, die das Lager niedergebrannt haben. Klare Fälle von Erpressung“, meint die Forscherin. Genau das sei psychologische Kriegsführung.

Dazu zähle auch die gesamte Historie der Unterbringung von Flüchtlingen auf Lesbos und welche Regierungsverantwortlichen welcher Länder welche Entscheidungen aus welchen Motiven treffen. Was unter „unbegleitete Minderjährige“ zu verstehen ist? „Putzige 6-Jährige wohl nicht. Eher kampfbereite 16-jährige Männer“, vermutet Perner.

„Um das alles abzuwägen, braucht es Vernunft , aber keine Emotionen“, schließt Perner. Es bestehe die Gefahr der Spaltung in „Gut“ und „Böse“.