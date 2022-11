Punschkessel bleibt heuer kalt

Einige Fixpunkte im adventlichen Veranstaltungskalender wird es heuer nicht geben. Geschuldet ist deren Fehlen allerdings nur teilweise der Pandemie.

Im Wechsel mit Prottes gab es am ersten Adventwochenende den Adventspaziergang in Matzen. Fast die gesamte Hauptstraße verwandelte sich an zwei Tagen in ein vorweihnachtliches Zauberland. In Prottes wurden die Keller bespielt. Corona hat den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Vorbereitungszeit war einfach zu kurz.

Sowohl 2020 als auch im Vorjahr wurden die Planungen für den Adventmarkt am Wunderberg in Auersthal fertiggestellt. Letztendlich musste alles abgesagt werden und die Kellergasse blieb dunkel.

Der Obmann der Dorferneuerung, Günter Walzer, informiert: „Aussteller hätten wir genug, aber die Unsicherheit, ob nicht wieder alle Arbeit umsonst sein wird, war einfach viel zu groß. Wir hoffen, dass sich die Situation wieder beruhigt.“

Keinen Adventmarkt, aber zumindest einen Punschstand wird es im Meierhof in Groß-Schweinbarth geben. Die Frauenbewegung organisierte bis 2019 erfolgreich den „Advent im Meierhof“ jeweils am 8. Dezember in dem historischen Gebäude. Heuer hat man sich dazu entschlossen, ein Jahr Pause einzulegen.

