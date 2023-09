PV-Boom hält weiterhin an

Mit mehr als 4.000 Sonnenkraftwerken im August verzeichnet Netz NÖ in diesem Jahr bereits mehr als 30.000 Photovoltaik-Fertigmeldungen. „Das sind bereits jetzt schon 50 % mehr als im bisherigen Rekord-Jahr 2022“, erläutert EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer.

Diese beeindruckenden Zahlen stellen die Netz NÖ vor eine große Herausforderung. Dennoch wird ein Großteil der typischen Haushaltsanlagen rasch und unbürokratisch angeschlossen. „Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei PV-Anfragen, sogenannten Netzzugangsanträgen, liegt bei vier bis fünf Tagen“, so Mittermayer. Die Bearbeitungszeit für die finale Betriebserlaubnis liege bei rund drei Wochen.

Sollte es doch einmal länger dauern, haben die Kunden via Online-Portal die Möglichkeit, den Status ihrer Anfrage zu erfassen. „Manchmal gibt es Rückfragen an den Elektriker, manchmal braucht es noch die Zusage des Energielieferanten und manchmal bearbeiten eben wir noch die Anfrage. Wichtig ist uns hier die volle Transparenz für unsere Kunden“, so Mittermayer.