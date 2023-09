Amtsgeheimnis: Reden ist Gold, Schweigen ist Silber

Das Amtsgeheimnis soll aufgehoben, die Gemeindestube für die Bevölkerung transparenter werden. Ein Entwurf sieht das allerdings nur für Gemeinden über 10.000 Einwohner vor. Im Bezirk sind das neben der Bezirkshauptstadt die Stadt Groß-Enzersdorf und die Bald-Stadt Strasshof.

Es kursieren allerdings unterschiedliche Meldungen, ob diese Grenze nur die proaktive Veröffentlichungspflicht betrifft. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec aus Groß-Enzersdorf befürwortet grundsätzlich Transparenz im Umgang mit den Bürgern. Dass die Aufhebung des Amtsgeheimnisses nur für Gemeinden über 10.000 Einwohnern gelten soll, ist für sie das falsche Signal.

Transparenz als Recht für jeden Bürger

„Ich finde, das soll für alle Gemeinden gelten. Jeder Bürger hat das Recht auf Zugang zu Information.“ Details über das neue Gesetz sind ihr ebenso wenig bekannt wie den anderen Ortschefs.

„Ich habe zwar einige Informationen über den Gemeindevertreterverband. Wir müssen aber definitiv noch viel mehr ins Detail gehen“, vermisst Obereigner-Sivec die Gleichstellung aller Bürger. In der Stadt Groß-Enzersdorf wird schon jetzt viel getan, um Informationen aus dem Rathaus dem Bürgern zugänglich zu machen.

Die Homepage wird neu aufgestellt, man kann sich für einen Newsletter anmelden, es gibt eine digitale Amtstafel. „Wir sind noch lange nicht fertig und es ist noch viel zu tun, aber die ersten Schritte sind gesetzt“, so die Ortschefin. Die Groß-Enzersdorfer scheinen zufrieden. Bislang gibt es nur sehr wenig Anfragen.

In der Bald-Stadt Strasshof gibt sich Amtsleiter Michael Gintenreither gelassen: „Wir werden uns mit dem Thema beschäftigen, sobald Details feststehen.“ Bürgermeister, Gemeinderat und Mitarbeiter werden dann an der Umsetzung arbeiten. Er sieht es jedenfalls als wesentlich an, dass genau präzisiert wird, was in die Auskunftspflicht hineinfällt und verweist darauf, dass bereits jetzt Rechnungsabschluss oder Umwidmungsverfahren öffentlich aufliegen.

Kleine Gemeinden schauen gespannt zu

Bislang gehen die kleineren Gemeinden davon aus, dass sie nicht von der Aufhebung des Amtsgeheimnisses betroffen sind. Es kursieren allerdings unterschiedliche Informationen zur kolportieren 10.000-Einwohnergrenze. Während manche Gemeinden ihre Bürger umfassend und leicht zugänglich informieren und wie Auersthal Sitzungsprotokolle von Gemeinderatssitzungen veröffentlichen, gibt es bei anderen durchaus Luft nach oben. Wie stehen die Ortschefs der kleineren Gemeinden zu dem Thema?

ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary aus Schönkirchen-Reyersdorf erklärt: „Wir versuchen bereits jetzt, die Gemeinde so transparent wie möglich zu gestalten.“ Die digitale Amtstafel der Gemeindehomepage ist gut gefüllt. Zusätzlich steht am Gemeindeamt jederzeit zugänglich ein Bildschirm zur Abfrage zur Verfügung. „Wir informieren so weit wie als möglich digital, aber auch regelmäßig mittels Gemeindezeitung.“ Amtsauskunft

trotz Datenschutzes? In der Gemeinde gibt es sogar einen eigenen Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz. Gary sieht allerdings ein Spannungsfeld zwischen Aufhebung des Amtsgeheimnisses und Datenschutzgrundverordnung.

„Für mich widerspricht sich das teilweise. Hier sind genaue Vorgaben notwendig“, so der Ortschef. Ähnlich sieht das auch die ÖVP-Bürgermeisterin von Untersiebenbrunn, Dagmar Zier: „Ich bin grundsätzlich für Transparenz und wir leben das bereits. Auf der Gemeindehomepage sind Voranschläge und Rechnungsabschlüsse online einsehbar.“

Zier meldet ebenfalls Bedenken bezüglich Vereinbarkeit mit der Datenschutzgrundverordnung an und fragt sich, ob eine kleine Gemeinde das rechtlich und personell stemmen kann. „Sollte das für alle Gemeinden kommen, müsste definiert sein, welche und wie viele Auskünfte erteilt werden können, vor allem wenn das in den persönlichen Bereich geht.“