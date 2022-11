Regionstag: ÖVP blickt optimistisch in Zukunft

„Wir sind gern draußen vor Ort, um die Stimmung abzutasten“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Sinn des Regionstags, der am Montag über die Bühne ging. Sie besuchte in Gänserndorf Betriebe und ortete: „Die Stimmung ist gut, trotz aller Herausforderungen blicken die Unternehmer optimistisch in die Zukunft.“

Damit die Menschen gut durch die aktuellen Krisen kommen, sei es wichtig, „mutig zu entscheiden und rasch zu helfen“.

Ein wichtiges Thema im Pressegespräch waren nicht nur die Investitionen in die Energiezukunft, sondern die Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ. „Wie eine Familie lebt, soll jede selbst entscheiden. Wir schaffen die Rahmenbedingungen und motivieren damit, ja zu einem Kind zu sagen“, erklärte die Landeshauptfrau, dass ab 2024 auch Zweijährige in den Kindergarten gehen dürfen. Angela Baumgartner, Nationalratsabgeordnete und Bürgermeisterin von Sulz, ist froh über die gute Zusammenarbeit mit dem Land NÖ. „Wir als kleine Gemeinde hätten uns einen neuen Kindergarten ohne die Unterstützung des Landes nie leisten können.“

Einen Bereich, in dem das Land den Gemeinden ebenfalls unter die Arme greift, führte Landtagsabgeordneter René Lobner an: „Beim Hochwasserschutz ist auch in unserem Bezirk viel passiert.“ Ebenso im Bereich der Mobilität. An der Realisierung der S1 und der S8 „werden wir uns die Zähne ausbeißen, solange Ministerin Gewessler da ist“, teilte er einen Seitenhieb auf die grüne Ministerin aus. Die neuen E-Busse im Südlichen Weinviertel werden gut angenommen, ebenso das „Marchfeld mobil“.

Natürlich war auch die NÖ Landesausstellung Thema beim Pressegespräch. „Wir haben unter erschwerten Rahmenbedingungen gestartet“, sprach Lobner die Pandemie an. „Dafür haben die Besucher die Marchfeldgelsen nicht kennengelernt“, fügt er hinzu. Mit den knapp 150.000 Besuchern „sind wir sehr happy“. Wichtig sei, dass eine gute Basis für den Tourismus entwickelt worden ist.

