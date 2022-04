Reisetrends 2022: Von Aderklaa nach Ägypten

Werbung

Nach zwei Jahren Pandemie und teils sehr eingeschränkten Reisemöglichkeiten gibt es diesen Sommer wieder halbwegs Normalität. Statt Urlaub auf „Balkonien“ zu buchen, kann man jetzt wie früher die große, weite Welt bereisen. Wohin zieht es die Bewohner des Bezirks?

Angelika Schwarz vom TUI-Reisecenter Proksch in Gänserndorf: „Wir sehen eine sehr gute Buchungslage. So manche Flieger nach Griechenland sind bereits voll.“ Stark gefragt sind die klassischen Urlaubsländer Spanien, Türkei, Ägypten und eben Griechenland. Die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer scheint damit ungebrochen.

Wird wieder mehr im Reisebüro gebucht? „Es gibt schon einen Zuwachs an Neukunden. Im Gespräch erfahren wir, dass heuer doch mehr die Buchung im Reisebüro bevorzugt wird“, sagt Schwarz. Die Kunden würden über Probleme mit Storno im Lockdown bei Individualreisen und fehlende Ansprechpartner bei Internetbuchungen erzählen.

Alexandra Refaei von „ART Tour e.U.“ in Zistersdorf berichtet Ähnliches: „Bucht man eine Pauschalreise, genießt man als Kunde einen gewissen Schutz. Wenn Ein- oder Ausreisebestimmungen in Österreich festgesetzt werden, ist das einem Hotelier in Italien herzlich egal. Bei einer direkt gebuchten Reise bleiben die Kunden auf den Stornokosten sitzen.“

„Nach direkten Buchungen können wir schwer helfen“

Einen eindeutigen Trend zum Reisebüro kann Refaei aber nicht feststellen: „Es ist sehr differenziert. Einerseits informieren sich die Kunden im Reisebüro und buchen dann direkt, aber auch umgekehrt.“ Sie versucht, die Kunden möglichst umfassend aufzuklären. Treten bei direkten Buchungen Probleme auf, kann das Reisebüro nur sehr bedingt Hilfestellung leisten.

Refaei stellt auf jeden Fall Änderungen beim Buchungsverhalten fest: „Die Kunden sind teils sehr verunsichert, auch wegen des Krieges in der Ukraine. Sie sind zögerlicher.“ Mit „Last minute“ zu spekulieren, sei laut der Reiseexpertin heuer keine gute Idee. „Wir sind bei den Flugkontingenten von 2019 noch sehr weit entfernt. Das Angebot ist geringer, die Preise steigen“, rät Refaei von langem Zuwarten ab.

„Mit der Nordkap-Tour warten wir noch ab“

Rudolf Busam von „Busam Reisen“ in Lassee setzt heuer auf Österreich-Reisen. „Wir haben unser Programm so konzipiert, dass wir in einer Tagesetappe wieder zu Hause sind, sollte etwas passieren.“ Mit den großen Fahrten wie der beliebten Reise zum Nordkap wartet Busam noch zu: „Wir hoffen, diese Touren nächstes Jahr wieder anbieten zu können.“

Über die Buchungslage könne man noch nichts Genaueres sagen, der Katalog wurde vor Ostern ausgeschickt. „Ich erwarte Rückläufe in den nächsten Wochen. Obwohl sich schon im Februar Kunden erkundigt haben, wie es heuer aussieht“, ist Busam vorsichtig optimistisch. Kommunikation ist für ihn wichtig, die Gäste sollen sich sicher fühlen.

Die Hauptkundengruppe von „Busam Reisen“ sind Pensionisten, die das All-Inklusive-Service schätzen. „Alles ist gebucht, die Reisenden werden abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Extrafahrten zu Flughafen oder zentralen Einstiegsstellen sind für diese Personengruppe eher schwer zu bewerkstelligen“, so Busam abschließend.

Campingplatz muss her

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.