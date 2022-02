Rene Zonschits wird SPÖ-Chef: Wahl am 19. März

Dass die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) aus Markgrafneusiedl nächstes Jahr nicht mehr für den Landtag kandidieren wird, ist bereits bekannt ( die NÖN berichtete ). Neu ist nun, dass sie auch ihre Funktion als Parteivorsitzende des Bezirks zur Verfügung stellt. Demnach will sie beim Parteitag am 19. März das Zepter an Rene Zonschits übergeben.

Der Mittdreißiger wird somit in der Hierarchie der Bezirks-SPÖ gewaltig aufsteigen. In seiner Heimatgemeinde Angern fungiert er schon länger als Vizebürgermeister, in seinem Wohnort Ollersdorf auch als Ortsvorsteher. Bei der Landtagswahl 2023 wird er statt Renner als SPÖ-Spitzenkandidat des Bezirks antreten und vermutlich auch in dieses Gremium einziehen.

Renner (56) wiederum hat politisch bereits so gut wie alles erreicht: Sie war Vizebürgermeisterin und Landtagsabgeordnete sowie Landeshauptmann-Stellvertreterin und zuletzt Landtagspräsidentin. Künftig will sie nur noch einfache Gemeinderätin in Markgrafneusiedl sein. Dazu kommt noch ihre ehrenamtliche Funktion als Vizepräsidentin der Volkshilfe Niederösterreich.

Ein Genosse mit Potenzial

