Roter Wahlkampf: Mit Kreativität zum Greißler

Gastwirte geben auf, Bäcker und andere Nahversorger sperren zu – in immer mehr Orten gibt es keine Möglichkeit mehr, Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen. So sieht derzeit die Lage in der Region aus. René Zonschits, SPÖ-Bezirksspitzenkandidat für die Landtagswahl, zeigte am Samstag seinem Team, dass es auch anders gehen kann.

Im Rahmen einer „Greißleraktion“ besuchten die Roten drei Strandorte im Bezirk und sahen dort, wie eine kreative Nahversorgung in Zeiten wie diesen durchaus funktionieren kann.

Beispiel Drösing: Die Gemeinde errichtete in Zusammenarbeit mit einem Bauträger ein Geschäftslokal und stemmte die Kosten in der Höhe von etwa 1 Million Euro selbst. Unter diesen Bedingungen konnte ein Interessent gefunden werden, der nun einen ADEG-Markt betreibt.

Beispiel Ollersdorf: Hier geht man den Weg der Direktvermarktung. Der Leonhardimarkt wurde von der Gemeinde und dem Verein Leonhardimarkt Ollersdorf errichtet. Betrieben wird er vom Verein. Über 70 Lieferanten und regionale Erzeuger versorgen den Selbstbedienungsladen mit über 700 verschiedenen Produkten. „Damit konnten die Nahversorgung gesichert und ein regionales Angebot für die gesamte Region geschaffen werden. Davon profitieren auch die regionalen Landwirte und Winzer“, erklärt Zonschits, selbst Ollersdorfer.

Beispiel Markgrafneusiedl: Auch in Markgrafneusiedl stellt die Gemeinde das Geschäftslokal zur Verfügung, das als „Nah & Frisch“ mit einem kleinen Café geführt wird. Erst im Sommer wurde der Laden neu übernommen und hat sich zu einem wichtigen Treffpunkt im Ort entwickelt.

„Diese Beispiele zeigen, dass es sehr hilfreich ist, wenn Gemeinden mit schlechter Nahversorgung selbst aktiv werden, um die Situation für die Bürger zu verbessern“, betont Zonschits. Die zuvor angeführten sozialdemokratisch geführten Gemeinden hätten es in der Praxis vorgezeigt: „Nun ist es an der Zeit, dieses System in allen Gemeinden Niederösterreichs, die über keine oder nur eine unzureichende Nahversorgung verfügen, anzuwenden“, so der SPÖ-Bezirksvorsitzende abschließend.

