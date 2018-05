„Wir sind die prosperierendste Region Österreichs – aber wir haben keine Infrastruktur“, schlägt VP-Landtagsabgeordneter René Lobner ernste Töne an, „und jetzt kommt auch noch der Rüsselkäfer dazu.“

Lobner schießt damit scharf gegen jene NGOs und Parteien, die nicht nur Infrastrukturprojekte im Bezirk (Stichwort S8) blockieren, sondern auch für das jüngst beschlossene EU-Verbot von Neonicotinoiden plädierten, das Landwirten keine Optionen mehr offenlassen würde, den Rüsselkäfer zu bekämpfen (die NÖN berichtete). „Wir müssen die Situation vernünftig und ganzheitlich betrachten – das vermisse ich aber sowohl bei den Grünen als auch bei den NGOs“, so Lobner.

„Die Schließung der Leopoldsdorfer Zuckerfabrik wäre für unseren Bezirk der absolute Horror.“ VP-Landtagsabgeordneter René Lobner

Manfred Zörnpfenning, Obmann der Bezirksbauernkammer, sieht die Landwirtschaft in der Region der schwierigsten Lage innerhalb der letzten 50 Jahre gegenüber. „Die Anrufe häufen sich, weil die Bauern tatsächlich Existenzängste haben.“ 9.000 von 40.000 Hektar Rübenfläche seien bislang vom Rüsselkäfer österreichweit vernichtet worden, 6.000 davon werden nicht mehr nachgepflanzt. Der Bezirk Gänserndorf sei am stärksten betroffen. In etwa vier Wochen werde man sagen können, wie viele Hektar Rüben übrig bleiben.

Lokalaugenschein auf einem vom Rüsselkäfer befallenen Acker in Gänserndorf. Dort, wo eigentlich Rübenpflanzen wachsen sollten, wuchern nur noch Brennnesseln. Im Bild: Manfred Zörnpfenning, Andreas Leidwein, Herbert Hager, Christine Zimmermann und René Lobner (v.l.). | Wieneritsch

Teilbezirks-Obmann Andreas Leidwein aus Dürnkrut hat selbst 20 Hektar Rüben verloren und richtet sich an die NGOs: „Mein Appell: Bitte kommt und helft uns beim Käfer-Einsammeln – aber nicht nur medienwirksam auf einem Hektar.“

Mittel, die den Rüsselkäfer bekämpfen, gebe es seit dem Neonicotinoide-Verbot nämlich nicht mehr. Und hier regt die Bauern auch noch ein weiterer Aspekt auf: „Wir stehen mit unserer Argumentation an – wissenschaftliche Erkenntnisse zählen nicht mehr“, sagt Landwirt Herbert Hager aus Auersthal. Neonicotinoide wurden zum Schutz der Bienen verboten – aber Rübenpflanzen tragen keine Blüten und „selbst der Imkerverband sagt, dass Neonicotinoide in Rüben Bienen nicht schaden“, so Zörnpfenning.

„Man darf NGOs nicht zu viel Macht geben“

„Man darf den NGOs nicht zu viel Macht geben“, meint deshalb VP-Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner. „Auf den Äckern ist es wie in einem Endzeit-Film – die Käfer fressen alles auf.“

Dies wirke sich auch massiv auf die Wirtschaft im Bezirk aus. Lobner: „Wir sind als die Gemüsekammer Österreichs bekannt und werden auch in Zukunft von der Landwirtschaft abhängig sein. Wir haben in der Region keine Industrie oder Ähnliches.“ Es sei heutzutage aber nicht mehr möglich, Landwirtschaft wie vor 100 Jahren zu betreiben, wie es von so manchem Sozialromantiker gefordert werde, ergänzt Bezirksbäuerin Christine Zimmermann.

Und nicht nur die Landwirte haben Zukunftsängste, auch viele andere Arbeitsplätze stehen an der Kippe: Die im Raum stehende Schließung der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf (die NÖN berichtete), „wäre für unseren Bezirk der absolute Horror“, so Lobner. Schon in den vergangenen Jahren gingen viele Stellen verloren, etwa 2017 beim Pharma-Riesen Shire in Orth.