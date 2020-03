ÖVP, SPÖ und FPÖ hatten zur parteiübergreifenden Demonstration aufgerufen. Etwa 100 Demonstranten waren der Aufforderung gefolgt und protestierten lautstark mit Trillerpfeifen, Parolen und Plakaten, um darauf aufmerksam zu machen, wie dringend der Bezirk die Marchfeld-Schnellstraße S8 brauche.

Zuerst ergriff VP-Landtagsabgeordneter René Lobner aus Gänserndorf das Wort und brachte seine Argumente für den Bau der S8 vor. Ihm folgte die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SP) aus Markgrafneusiedl, laut Eigendefinition mit Weikendorfs VP-Bürgermeister Johann Zimmermann und dessen Raasdorfer Pendant Walter Krutis einer der letzten „Dinosaurier“, die schon in der Anfangsphase der Verhandlungen zur S8 dabei waren. Die Drei-Parteien-Initiative wurde komplettiert durch FP-Landtagsabgeordneten Dieter Dorner aus Untersiebenbrunn.

Auch die Bürgermeister Friedrich Quirgst (Deutsch-Wagram, VP), Ludwig Deltl (Strasshof, SP) und Krutis sowie VP-Nationalrätin Angela Baumartner aus Sulz machten ihrem Unmut über die drohende Absage für die Schnellstraße Luft, ehe Lobner abschließend appellierte: „Das Ende der S8 wäre das Ende aller Infrastrukturprojekte, denn so sehen potenzielle Gegner, dass überall ein Triel, ein Ziesel oder eine Trappe dazwischenkommen kann.“

Einen Tag vor der Demo wurde auch im NÖ-Landtag heftig über das drohende Aus der S8 diskutiert. Renner sprach von „Enttäuschung und Ratlosigkeit“. Ein Expertengremium solle einen Weg finden, wie man aus dieser Sackgasse wieder herauskomme. Renner meinte, dass man einen Plan B brauche – eine Alternative zur S8.

Dorner wiederum forderte, dass das Verkehrsministerium die Asfinag anweisen möge, die S8 zu errichten. Grünen-Abgeordnete Helga Krismer-Huber hielt fest, dass man damit ein Mitglied der Bundesregierung auffordern würde, „Amtsmissbrauch und Gesetzesbruch zu begehen“. Die Politik dürfe sich nämlich nicht über das Urteil eines Gerichts hinwegsetzen.

Lobner sagte, dass die Grünen gegen jedes Projekt in seiner Region seien. Es brauche die Marchfeld-Schnellstraße S8, um die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Der öffentliche Verkehr sei in den vergangenen Jahren ausgebaut worden. Nun sei es notwendig, in die Straßeninfrastruktur zu investieren, um Betriebe in die Region zu locken.