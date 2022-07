Scheitert Idee der Vier-Tage-Woche am Personalmangel?

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Vier Tage arbeiten – drei Tage frei. In Belgien ist die Vier-Tage-Woche in Form einer Arbeitszeitverdichtung seit heuer Realität.

Nach sechs Monaten können die Arbeitnehmer wählen, ob sie das Modell beibehalten oder zur 5-Tage-Woche zurückkehren. Auch Spanien, Island und Schottland sind Vorreiter eines flexibleren Arbeitszeitmodells. Studien zeigten eine gleichbleibende Produktivität und mehr Zufriedenheit bei weniger Stress.

In Österreich fand diese Möglichkeit erstmals im Kollektivvertrag der Handelsangestellten Eingang – mit Ablehnungsmöglichkeit des Arbeitgebers. Breitflächig durchgesetzt hat sich das Model im Bezirk anscheinend noch nicht, wie Reinhard Kosik von der Arbeiterkammer Gänserndorf informiert. Bei Domoferm in Gänserndorf werden unter anderem Stahltüren und Tore gefertigt. 240 Mitarbeiter hat der Betrieb, die meisten davon in der Produktion und Auslieferung.

„Alle Mitarbeiter sind an der 4-Tage-Woche interessiert“

Leopold Aichinger ist seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen beschäftigt und seit Ende Mai Betriebsrats-Vorsitzender. „Ich mir bin sicher, dass alle Mitarbeiter an der 4-Tage-Woche interessiert sind. Ich persönlich würde auch sofort dafür plädieren.“ Gespräche mit der Geschäftsleitung gab es bereits, umsetzen lässt sich das so schnell allerdings nicht.

„Es fehlen schon jetzt an die zehn Facharbeiter und wir haben einen 3er-Schichtbetrieb“, ist für Aichinger der Arbeitskräftemangel derzeit das größte Hindernis. In Kombination mit der äußerst intensiven Auftragslage stehen eher Mehrstunden an der Tagesordnung.

Im Frühjahr bis zum Herbst ist Hauptsaison bei Gartengestaltung Gerlinde Forster in Matzen. Eine Form der Vier-Tage-Woche konnte heuer gemeinsam mit den Mitarbeitern trotzdem umgesetzt werden. „Ein Mitarbeiter baut gerade sein Haus und hat diesbezüglich angefragt“, erzählt Forster.

So kam ein wöchentlich wechselnder Rhythmus zustande. „Wir arbeiten eine Woche vier Tage, der Freitag bleibt frei. Die nächste Woche sind es wieder fünf Tage“, berichtet Forster. Das Modell funktioniert sehr gut, die Mitarbeiter seien von den verlängerten Wochenenden begeistert. Im Gartengestaltungsbetrieb gibt es allerdings keinen Fachkräftemangel.

Bei Haustechnik Legerer in Gänserndorf boomt die Nachfrage nach Photovoltaik und Wärmepumpen. Eine Vier-Tage Woche ist für Verkaufsleiterin Franziska Berthold-Legerer derzeit nicht vorstellbar.

Mit flexibler Einteilung versucht das Unternehmen dennoch, auf die Wünsche der Mitarbeiter einzugehen. „Im Verkauf schaffen wir es, dass jeder einen Tag frei hat.“ Auch im Montagebereich versucht man auf Überstunden zu verzichten: Die Mitarbeiter beginnen um 7 Uhr, machen eine kürzere Pause und können pünktlich nach Hause. Freitags ist zu Mittag Schluss. Das Unternehmen bildet schon seit Jahrzehnten selbst Lehrlinge aus. Dennoch: Fachkräfte werden zwar aktiv gesucht, aber nicht gefunden.

