Schicksale: Aus dem Krieg auf die Schulbank

Hätte man ihnen vor einem halben Jahr gesagt, dass Häuser bzw. Wohnungen in Weikendorf, Raggendorf oder Dörfles und nicht Kyjiw ihr neues Zuhause sein würden, hätten Anastasia, Nina und Dmitri (Namen von der Red. geändert) wahrscheinlich ungläubig den Kopf geschüttelt.

Nicht nur deshalb, weil die Orte nicht zwangsläufig weit über die Grenzen des Bezirks hinaus bekannt sind, sondern auch, weil niemand von ihnen glauben konnte, dass ihre Heimat, die Ukraine, tatsächlich von Wladimir Putin angegriffen werden würde.

Ebenso wenig konnten sie sich wahrscheinlich vorstellen, dass sie in Unterrichtsräumen der Strasshofer Volkshochschule sitzen würden, um die deutsche Sprache zu erlernen. Dass der im Weinviertel geläufige Dialekt mit Hochdeutsch mitunter kaum Gemeinsamkeiten hat, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Wie tritt man als Leiter von Deutschkursen – in diesem Fall meine Wenigkeit – Menschen gegenüber, die innerhalb von Stunden fast alles zurücklassen mussten, was ihnen lieb und teuer war? Menschen, die nicht im Entferntesten wissen, ob Österreich nur ein Zwischenstopp auf einer nicht enden wollenden Odyssee oder ein dauerhafter Aufenthaltsort für sie sein würde.

Gleich vorweg: Die ersten Begegnungen – und auch alle weiteren im Verlaufe der darauffolgenden Wochen – verliefen durchwegs positiv und waren von großer Dankbarkeit geprägt. Das ist umso erstaunlicher, als das Schicksal, das die Menschen ereilte, wohl auch zu Wut und Verzweiflung geführt haben muss.

Plötzlich aufs Wohlwollen Fremder angewiesen

Bis vor Kurzem erfolgreich im Berufsleben stehende Männer und Frauen müssen plötzlich von ihren Herbergsmüttern und -vätern zu Deutschkursen kutschiert werden – wie Kinder, die man zur Schule bringt und nach Unterrichtsende wieder abholt.

Man ist gänzlich auf den guten Willen fremder Menschen angewiesen, weil selbst eine simple Bahnfahrt zur Herausforderung wird, wenn man plötzlich mit einem neuen Schriftsystem konfrontiert ist und aufgrund einer technischen Störung dann auch noch ein Zug ausfällt.

Anfängliche Pläne zur Unterrichtsgestaltung mussten rasch verworfen werden. Kriegsflüchtlinge interessieren sich nicht für grammatikalische Feinheiten wie Fallendungen und die Ausnahme der Ausnahme bei der Pluralbildung. Eigentlich logisch, aber trotzdem überraschend, wenn man selbst noch nie in einer Situation existenzieller Bedrohung war. Die Themen sind andere:

Welche Vokabel braucht man, um am Markt Obst und Gemüse zu kaufen? Wie kann man die Verkäuferin im Supermarkt fragen, ob es Windeln eine Nummer kleiner gibt? Wieso hört man in Österreich so oft „Ja eh!“ und was heißt das eigentlich? Diverse Recherchen in Online-Wörterbüchern hätten nämlich keine Ergebnisse zutage gefördert. Wie füllt man ein Anmeldeformular zur Beantragung einer SIM-Karte aus? Welche Unterlagen braucht man, um sich beim AMS arbeitssuchend zu melden?

Einige Sitzplätze waren auf einmal leer

In einem eher negativen Sinne beeindruckend auch die Tatsache, wie unberechenbar sich die Situation für die Ukrainer gestaltet: Einige erschienen plötzlich nicht mehr zum Unterricht. Warum? Sie konnten nicht mehr bei ihren bisherigen österreichischen Familien bleiben und mussten kurzerhand umziehen.

Ebenfalls beeindruckend, aber im positiven Sinne: Der offenbar innere Drang des Menschen, sich auch in schweren Zeiten an kleinen Dingen zu erfreuen. Denn anders, als man vielleicht hätte vermuten können, kam die Unterhaltung in den Deutschkursen nicht zu kurz.

Wenn sich ein Kursteilnehmer mit einem Dialektausdruck abmühte und sich redlich bemühte, sich bei der Aussprache nicht an seiner eigenen Zunge zu verschlucken, lachten schlussendlich alle.

Wird es im Herbst eine Fortsetzung des Kurses geben? Wird er wieder kostenlos angeboten werden? Werden sich Anastasia und Co im Herbst überhaupt noch im Bezirk aufhalten? Alles Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Was bleibt, ist allerdings die Hoffnung, dass sie in den wenigen Monaten Österreich von seiner guten Seite kennengelernt haben.

