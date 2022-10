Schmerzensgeld: Darf’s auch weniger sein?

Was einen bisher unbescholtenen türkischen Staatsbürger (37) am 13. Juni dieses Jahres in einem Zug in Gänserndorf bei einer Fahrkartenkontrolle geritten hatte, konnte er am Landesgericht Korneuburg nicht wirklich erklären.

Die Folgen für den 33-jährigen Kontrollor waren eine Zerrung und Hämatome am rechten Arm, weswegen sich der 37-Jährige wegen Körperverletzung vor Richterin Xenia Krapfenbauer verantworten musste.

Weil der 37-Jährige einräumte „Es kann so gewesen sein“ und sich auch sonst reumütig zeigte, bot ihm die Richterin eine Diversion in Form einer Geldbuße von 500 Euro an, die der arbeitslose Vater vierer Kinder zähneknirschend akzeptierte.

Das Opfer forderte – trotz Entschuldigung des Türken – jedoch ebenfalls Schmerzensgeld in Höhe von 500 Euro. Er sei bereits im Februar Opfer eines Diebes geworden, der ihm das Knie gebrochen habe: „Nur eine Entschuldigung ist für mich nicht genug.“ Krapfenbauers Versuch des Ausgleichs, Justiz und Opfer gleichermaßen zufriedenzustellen, brachte einen Anflug von Basar ins Landesgericht.

Unter dem unausgesprochenen Motto „Darf’s auch weniger sein?“ gab sich der 33-Jährige schließlich mit 200 Euro für seine Schmerzen und den Verdienstentgang zufrieden, und die Diversion verringerte sich angesichts der Vermögensverhältnisse des Angeklagten auf 400 Euro.

