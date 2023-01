Schnellstraße: Grüne nehmen ÖVP in die Mangel

An der geplanten S8 scheiden sich bekanntlich die Geister. Während die ÖVP ständig den Umweltschützern und der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler die Schuld dafür gibt, dass die Schnellstraße noch immer nicht gebaut ist, drehen jetzt die Grünen den Spieß um. Landtagsabgeordneter Georg Ecker: „Die ÖVP hat bei der Verkehrsentlastung der Menschen im Bezirk Gänserndorf auf voller Linie versagt.“

Die Volkspartei sei seit 1945 in der NÖ Landesregierung und seit 1987 fast durchgängig in der Bundesregierung und stelle die meisten Bürgermeister in der Region. Sie würde weiterhin Versprechungen machen, statt für eine rasche Lösung des Problems zu sorgen. Ecker: „Die letzte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hat eine Alternativenprüfung verlangt. Diese wurde vom Ministerium bereits begonnen.“ Nur das Land NÖ ziere sich, schnell umzusetzende Alternativen für eine Entlastung der Region zu suchen.

Stattdessen habe es Rechtsmittel gegen die Gerichtsentscheidung ergriffen. „Die ÖVP wird so noch weitere Jahre Versprechungen machen und Schuldige suchen. Den Menschen in der Region hilft das gar nichts. Sie werden mit dieser ÖVP-Verkehrspolitik weiterhin unter der Verkehrsbelastung leiden“, betont Ecker.

Das Ziel der Grünen sei immer gewesen, möglichst schnell umsetzbare Entlastungsmaßnahmen zu ergreifen. Einerseits gelte es, den öffentlichen Verkehr und Radverbindungen endlich umfangreich zu stärken. „Wir sind aber nach wie vor auch für kleinräumige Ortsumfahrungen. Diese sind schneller umsetzbar als eine Autobahn, auch wenn das in die Scheuklappenpolitik der ÖVP nicht passt“, sagt der Grüne.

Durch den Rechtsmitteleinsatz des Landes liegt die Sache jedenfalls nach wie vor bei den Gerichten. „Die ÖVP hat sämtliche Regelungen auf Landes- und Bundesebene in den letzten Jahrzehnten mitbeschlossen. Sich jetzt aufzuregen, dass Gerichte auf die Einhaltung dieser Regeln pochen, ist einigermaßen absurd“, so Ecker.

Die ÖVP lässt die Kritik natürlich nicht auf sich sitzen. Gänserndorfs Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner kontert die „grünen Fantasien“ seines Landtagskollegen: „Die schnellstmögliche Lösung des Problems ist die Umsetzung der Marchfeld-Schnellstraße, die seit mehr als 16 Jahren im Bundesstraßengesetz verankert ist und mehrmals auf Herz und Nieren geprüft wurde.“

Ideologische Entscheidungen träfen einzig und allein die Grünen mit ihrer Ministerin Gewessler. „Ihr verschließt tagtäglich eure Augen davor, dass tausende Menschen leidgeplagt im Stau stehen“, poltert Lobner.

ÖVP: „Ministerium ist seit September 2021 am Zug“

Rückendeckung erhält er von seinen Parteifreunden aus der Landesregierung. Das Büro von ÖVP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko und Anwalt Michael Hecht erklären, dass alle Verfahrensparteien – also die Antragstellerin (Asfinag) sowie sämtliche am Verfahren beteiligten Umweltorganisationen und Bürgerinitiativen – Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts erhoben haben: „Die Erhebung der Rechtsmittel durch das Land war schon deshalb notwendig, um im Verfahren die volle Rechtsstellung des Landes zu wahren.“

Noch bedeutsamer sei der Umstand, dass mit dem Beschluss des Gerichts vom 13. September 2021 das Gewessler-Ministerium als zuständige UVP-Behörde zur Erlassung eines neuen UVP-Bescheides zuständig ist: „Das Ministerium ist also seither wieder zuständig, weil die Rechtsmittel keine aufschiebende und damit auch keine verzögernde Wirkung haben. Das war auch ein wesentlicher Umstand und eine Grundlage dafür, dass das Land diese Schritte gesetzt hat.“

