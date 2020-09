Zum Schulstart gibt es unzählige Dinge zu bedenken. Die NÖN fragte in den Pflichtschulen nach, was in diesem Jahr, das von der Coronapandemie geprägt ist, anders ist.

In der Volksschule Gänserndorf Stadt sollen Infektionen verhindert, der Schulbetrieb gleichzeitig aber „einigermaßen normal“ bleiben. Der regelmäßige Schulbetrieb sei für die 360 Schüler besonders wichtig und sei derzeit wegen der symbolischen grünen Ampel in Stadt und Bezirk auch möglich.

„Der ein oder andere Fall wird auftreten, aber wir möchten das möglichst eindämmen und kein Cluster werden“, zeigt Direktor Gerhard Gangl die Wegrichtung. Er lese auch regelmäßig die Informationen des Bildungsministeriums.

Keine Kontakteinschränkung für Schüler einer Klasse

Dem Schulchef ist es wichtig, dass die Kinder Freude am Lernen haben können. Deswegen versucht Gangl innerhalb der jeweiligen Klassen keine Kontakteinschränkungen oder Abstandsregelungen einzusetzen. Dennoch sollen keine Klassengemeinschaften „unnötig durchgemischt werden“, damit eine mögliche Infektion nachverfolgt werden kann. Das fällt allerdings zulasten der sonst beliebten klassenübergreifenden Pausengestaltung und des Fußballtischs in der Aula. So soll aber eine komplette Schulschließung verhindert werden.

„Sonst sind wir dort, wo wir schon vor ein paar Monaten waren und das möchten wir natürlich vermeiden“, erzählt Gangl. Denn nach der Wiedereröffnung vor den Sommerferien zeigte sich ein trauriges Bild. Der Direktor hat im Schulhaus nämlich statt Kinderlachen „paralysierte Schüler“ erlebt, die wegen Abstandsregelungen, Masken etc. zwar gelernt, aber keine Freude gehabt hätten.

Mittelschule Orth ist für Schulbetrieb gewappnet

Die Informatik-Mittelschule Orth zählt 137 Schüler. Direktorin Brigitte Makl-Freund blickt dem Schulstart „nicht sehr negativ gestimmt“ entgegen: „In unserer räumlich großzügigen Schule ist der Unterricht auch schon im vorigen Schuljahr den Umständen entsprechend gut abgelaufen. Wir sind auch für das neue Schuljahr gewappnet.“

Fächer wie Musik, Sport oder Ernährung und Haushalt seien stark eingeschränkt und auch alle anderen aufwendigeren Schulaktivitäten, die sonst das „Salz in der Suppe“ des Unterrichts darstellen sind nicht möglich: „Das ist wieder ein Rückschritt zum ,Steinzeit-Unterricht‘ ohne moderne offene Lernformen.“

Lücken aus Vorjahr gilt es jetzt zu füllen

Darum soll in der Schule das „Distance Learning“, ob mit oder ohne Corona, weiter forcieren: „Das sind zukunftsorientierte, moderne Kompetenzen, die sich sowohl Schüler als auch Lehrer aneignen“, ist Makl-Freund überzeugt. Eine Herausforderung werde es sein, Schul-Neulinge auf das nötige Niveau zu bringen: „Im vergangenen Schuljahr sind sicher einige Lücken entstanden, die gilt es jetzt so schnell wie möglich wieder aufzuholen.“

Für die einen ist der Sommer Ferienzeit, für die anderen bedeuten die Sommermonate Knochenarbeit. Stefan Gnadenberger ist Schulwart in der Volksschule, Mittelschule und Sonderpädagogischen Zentrum in Matzen. Beim NÖN-Termin hantierte er mit Farbroller und Akkuschrauber. „Als Schulwart ist man Mädchen für alles. Handwerklichen Geschick ist Grundvoraussetzung“, berichtet Gnadenberger.

Alles ist gereinigt, alles ist repariert

Während der Sommermonate erfuhr die gesamte Schule eine Grundreinigung: Alle Möbel kommen aus den Klassen raus auf die Gänge und wieder zurück. Die Böden wurden neu beschichtet. Fahrer und Kratzer an den Wänden bessert der rührige Schulwart mit Farbeimer und Roller aus. Lockere Schrauben werden nachgezogen und zwischendurch auch schon mal der Kopierer repariert.

„Grundsätzlich wird das gesamte Schulgebäude durchgecheckt. Eine der wichtigsten Tätigkeiten ist die Kontrolle der Brandschutzanlagen“, so Gnadenberger, der auch Brandschutzbeauftragter ist. Es wird kontrolliert, ob die Fluchtbeleuchtung einwandfrei funktioniert und die Brandschutztüren zugehen. Natürlich müssen auch die Rauchabzüge ordnungsgemäß arbeiten. „Dafür gibt es ein eigenes Kontrollprogramm“, arbeitet Gnadenberger die Checkliste Punkt für Punkt ab.

Corona bringt dem Schulwart außergewöhnliche Tätigkeiten

Die Sportmittelschule verfügt über eine Leichtathletikanlage, die picobello in Schuss gebracht wird. Dazu kommen so alltägliche Arbeiten wie Rasenmähen auf den Außenanlagen.

Die Coronazeit bringt auch für den Schulwart außergewöhnliche Tätigkeiten mit sich. Berührungslose Desinfektionsspender wurden montiert und müssen nachgefüllt werden. Tische werden täglich mit Flächendesinfektion behandelt, ebenso alle Türschnallen im Haus – und das sind viele. „Es gibt eine Reinigungsfirma. Aber wir unterstützen hier“, berichtet Gnadenberger, die sich die Arbeit mit Erhart Weber teilt.

Am Freitag war Endspurt mit den Reparaturarbeiten. Ab Montag ist der Lehrkörper im Haus. Da legt Gnadenberger noch Hand an bei den Wünschen nach Pinnwänden oder Ähnlichem.