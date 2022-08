Schulstart: „Corona wird ein Thema werden“

Werbung

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und bereits ab kommender Woche müssen die Jugendlichen wieder die Schulbank drücken. Im Gespräch mit der NÖN beschreiben Bildungsvertreter und Direktoren des Bezirks die Herausforderungen und Besonderheiten, die das Schuljahr 2022/23 mit sich bringt.

Zurück zur Normalität. „Dieses Schuljahr soll ein Jahr werden, in dem wir wieder zur Ruhe kommen“, hofft Brigitte Ribisch, Bildungsmanagerin für das Weinviertel. Corona sei, zumindest zu Schulbeginn, kein großes Thema mehr – jetzt gehe es darum, die Schul- und Klassengemeinschaften, die in der Pandemie gelitten haben, wieder zu stärken.

„Wir haben Klassen, die konnten gar nicht richtig zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen“, weiß Ribisch. Das Aussetzen von Kennenlerntagen, Skikursen oder Sprachreisen war keinesfalls hilfreich beim Finden neuer Schulfreunde.

Auch Christoph Jank, Direktor der HAK Gänserndorf, sieht die Rückkehr zur Normalität als größte Herausforderung für das kommende Schuljahr. „Ich erwarte zwar einen gewöhnlichen Schulstart, dennoch fürchte ich, dass mit Einbruch der kalten Jahreszeit Corona wohl wieder ein Thema wird. Mittlerweile mussten wir aber lernen, damit zu leben. Das heißt aber nicht, dass wir wissen, was auf uns zukommen wird – das Aufkommen einer neuen Covid-Variante bringt selbstverständlich gewisse Sorgen mit sich“, spricht Jank über das Aufkeimen einer unbekannten Herausforderung.

Trotz allem möchte Jank seinen Schülern eine Ausbildung bieten, die nicht von der Pandemie und etwaigen Krisen geprägt ist: „Es ist unser Ziel, den Schülern eine neue Form der Normalität zu ermöglichen. Natürlich steht in den Sternen, inwieweit sich dies trotz unvorhersehbarer Faktoren umsetzen lassen wird. Fakt ist aber, dass wir ein eingeschweißtes Team aus etwa 50 Lehrkräften sind, das gemeinsam dieses Ziel verfolgen wird.“

Interne Konstanz. Im Vergleich zum vorherigen Schuljahr gab es intern nahezu keine weitreichenden Umstrukturierungen an der Gänserndorfer HAK: „Wir mussten zwei Pensionierungen verzeichnen und werden mit maximal vier neuen Lehrkräften ins kommende Semester starten. Des Weiteren wird es wie gewohnt vier HAK- und zwei HAS-Erstklassen geben. Im Grunde hat sich also nicht viel geändert.“

In puncto Ausstattung konnte man aber sehr wohl aufrüsten: „Alle 22 Klassenräume wurden über den Sommer hinweg mit neuer LED-Beleuchtung ausgerüstet. Die Adaption ist vollkommen abgeschlossen, dadurch werden auch wir viel Energie einsparen können.“

Laptop als Grundausstattung . Die inhaltlich wohl größte Neuerung für das kommende Schuljahr stellt die Einführung des Schulfachs „Digitale Grundbildung“ dar. Hierbei stehen die Medienbildung und der reflektierte Umgang mit dem Internet sowie ein spielerischer Zugang zur Technik und Problemlösung im Vordergrund. Auch eine weitreichende Verfügbarkeit von Notebooks sei für Ribisch ein logischer Schritt: „Ziel ist es, dass dann jeder Schüler sein eigenes Notebook hat. Das ist ein Werkzeug wie jeder Stift und jedes Buch – mehr schon nicht.“

Andrang an Erstklässlern. Für Eva Zillinger, Direktorin des Gänserndorfer Konrad-Lorenz-Gymnasiums, steht heuer natürlich alles im Zeichen der Rückübersiedelung in die Gärtnergasse. Heuer gibt es in ihrer Schule ausnahmsweise acht erste Klassen – mehr waren es noch nie.

Bemerkt sie etwas vom viel zitierten Lehrermangel? „Wir verzeichnen wesentlich weniger Rückmeldungen, wenn wir Stellen ausschreiben, ernsthafte Probleme haben wir aber noch keine.“ Das liege vor allem daran, dass man sehr viele junge Lehrkräfte im Team habe und weniger Pensionierungen anstehen.

Neue Direktoren. Im Bezirk gibt es zwei neue Schulleiter: Monika Bauer-Bogner im BG/BRG Groß-Enzersdorf sowie Nicole Drabek in der ASO Zistersdorf.

