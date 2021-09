Endlich Schule! Nach der pandemiebedingten Berg- und Talfahrt freuen sich alle auf einen reibungslosen Schulstart. Auch im Bezirk sind die Lehranstalten bereit und bieten einige Neuigkeiten.

Geplanter Schulausbau drängt

Eva Zillinger, Direktorin des Konrad Lorenz Gymnasiums in Gänserndorf, erklärt: „Neben dem Schulumbau, der in einem Jahr abgeschlossen sein soll, gibt es ab der 5. Oberstufe das Fach Ethik. Die Fächer Textiles Werken und Technisches Werken werden zusammengelegt.“ Außerdem gebe es die vorgezogene Teilreifeprüfung am Ende der 7. Klasse, womit die Schüler in der 8. Klasse entlastet werden sollen. Markant sei der Anstieg an Erstklasslern von 144 auf 180: Eine weitere Klasse musste geschaffen werden.

Auch Direktor Andreas Breitegger vom BORG Deutsch-Wagram berichtet von überfüllten Klassenzimmern ab Herbst: „Wir sind bis auf den letzten Platz ausgebucht.“ Er hoffe auf eine baldige Umsetzung des vom Ministerium zugesagten Schulausbaus, der aufgrund der erfolgreichen Entwicklung notwendig sei. Neue Schulversuche gebe es nicht, aber man setze zusätzlich zu den Schulzweigen „Kunst, Musik und Sport“ auf Schwerpunkte wie Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Fitness sowie Kommunikation und Präsentation.

Projekt „Hofladen im Hofgarten“

Auch die Landwirtschaftliche Fachschule in Obersiebenbrunn hat einige Projekte vorzuweisen. Direktor Gerhard Breuer erklärt, dass man seit Kurzem Zusatzausbildungen in Pflegeberufen anbiete. Außerdem entsteht am Areal im Rahmen der NÖ Landesausstellung 2022 ein Rundwanderweg mit mehreren Stationen.

Ziel des Projektes sei es, alle landwirtschaftlichen Produktionszweige aufzuzeigen. Im Zuge dessen wird mit den Schülern das Projekt „Hofladen im Hofgarten“ – ein regionaler Vermarktungsbereich – umgesetzt. „Wir wollen Tore und Türen öffnen. Vom Maschinenpark bis zu den Tieren“, so der Direktor.