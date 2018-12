Schuss auf Frau: U-Haft verhängt .

Über den nach einem Schuss auf eine Frau in einer Marktgemeinde im Bezirk Gänserndorf am Freitag festgenommenen 54-jährigen Polizeibeamten ist Untersuchungshaft verhängt worden. Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg.