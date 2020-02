Schweinbarther Kreuz: Bahnbetrieb vor Wiederaufnahme? .

Bei der Präsentation des Graz-Köflacher-Bahn-Konzepts für das Schweinbarther Kreuz am späten Montagabend kam neben schon bekannten Informationen wie Akku-Zügen und der Einschleifung in die Laaer Ostbahn mit Anschluss an die U-Bahn in Leopoldau noch ein weiteres interessantes Detail zu Tage: Schon ab Dezember 2020 könnte der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden!