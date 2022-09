Schwerer Betrug: 18 Monate bedingt

Das Geschäftsverständnis eines 66-jährigen gelernten orthopädischen Schusters lässt sich – in seinen Worten – knapp zusammenfassen: „Wenn die Firmen nix zahlen, wie soll ich was zahlen können.“ So lässt sich auch seine Verteidigung am Landesgericht Korneuburg zusammenfassen. Die dortige Staatsanwaltschaft sah das nicht ganz so zwingend logisch und klagte ihn wegen schweren Betrugs und nicht bezahlter Beiträge für dessen Mitarbeiter an.

Die Vorwürfe selbst lagen lange zurück und gliederten sich in drei Etappen. Zunächst soll der 66-Jährige selbst im April 2010 ein Einzelunternehmen in Gänserndorf gegründet haben, dieses aber aus obigen Gründen im August 2014 wieder aufgegeben haben. So ganz aufgegeben hatte er aber nicht. Zufällig wollte seine – ebenfalls angeklagte – slowakische Lebensgefährtin (40) mit Ausbildung an einer Hauswirtschaftsschule im Februar 2017 auch ein Einzelunternehmen im Bereich Hilfsarbeiten am Bau anmelden. Und siehe da – Baustellen und Aufträge ja, aber Zahlungen der Kunden nein.

Ist ja nicht so, dass man manchmal aus Schaden klug wird, also wird ein dritter Versuch im Oktober 2017 – unter dem Namen einer nicht auffindbaren Slowakin – gestartet und auch dieses dritte Einzelunternehmen war zum Scheitern verurteilt. Denn, wie der Buchsachverständige Matthias Kopetzky in seinem Gutachten ganz klar zum Ausdruck brachte, alle drei Unternehmungen waren schon bei Beginn der Geschäftstätigkeit zahlungsunfähig. Weder sahen die Krankenkasse noch die Sozialversicherung je Geld oder die bei den jeweiligen Firmen Beschäftigten.

Mangel an Belegen und erdrückende Beweise

Der im Baugewerbe so kundige 66-Jährige leugnete vor Richter Martin Gall-Vanek die Fakten, die dieser ihm vorhielt. Er wollte auch nicht einsehen, dass es für eine Buchhaltung auch Belege bedarf. Alle vom Angeklagten bemühten Steuerberater legten das Mandat zurück, weil sie keinen einzigen Beleg erhalten hatten.

Trotz der erdrückenden Beweise sah sich der jetzt als geringfügig Beschäftigter am Bau Arbeitende als unschuldig: „Wenn die Firmen ...“, bestand er auf seine Meinung. Verteidiger Leopold Boyer war ihm eine tapfere Stütze und wollte am Anfang des Verfahrens noch „auf einen Freispruch hinarbeiten“, konnte aber die Verurteilung seines Mandanten nicht verhindern.

Das Urteil von Gall-Vanek lautete auf 18 Monate bedingter Freiheitsstrafe. Seine 40-jährige Lebensgefährtin wurde freigesprochen, hat sich aber Mitte November noch einem Verfahren wegen Geldwäsche in Korneuburg zu stellen. Dem 66-Jährigen empfahl der Richter, sich ein anderes Beschäftigungsfeld zu suchen.

