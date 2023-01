Schwerer Betrug: Haft nach „Probefahrt“

Den 58-jährigen Bäcker könnte man getrost als „Albtraum aller Autohändler“ bezeichnen. Die Masche des Mannes ist dabei im Wesentlichen immer dieselbe. Er täuscht eine Panne mit seinem Fahrzeug vor, wobei er aber ganz dringend Ersatz brauche.

Mit einem Fahrzeug im niedrigen Preissegment macht er anschließend eine „Probefahrt“ – und wurde nie wieder gesehen. Viele der insgesamt 15 Geschädigten aus vier Bezirken – darunter Gänserndorf – wollten dem Prozess gegen den Mann am Landesgericht Korneuburg beiwohnen.

„Nach der Festnahme war ich erleichtert“

Er sei erleichtert gewesen, als ihn Beamte am 15. November letzten Jahres im kärntnerischen Ferlach festnahmen, sagte er vor Richterin Monika Zbiral. Schon bei den Polizisten in Kärnten legte er ein „überschießendes“ Geständnis ab.

Den Milderungsgrund eines reumütigen Geständnisses konnte der Mann auch dringend brauchen, hatte er doch seit 2014 immer wieder mal mit den Gerichten in Wiener Neustadt zu tun. Die Anklagen lauteten immer auf Betrug. Ein anderer Umstand war für den 58-Jährigen erschwerend.

Am 2. September letzten Jahres wurde er bedingt aus der Haft entlassen, am 8. Oktober beging er sein erstes Delikt. Er sei aus einer „Notlage“ heraus wieder ins alte Schema gekippt, sagte der Angeklagte. Das verwunderte die Richterin insofern, als bei seiner Entlassung Bewährungshilfe angeordnet wurde. Er habe nur einen Termin wahrgenommen, bei dem sagte er, dass alles in Ordnung sei.

Für den Bewährungshelfer war der Mann danach nicht mehr erreichbar. Seine letzten Worte vor der Urteilsverkündung nutzte der 58-Jährige, um sich „in aller Form zu entschuldigen“ und um professionelle Hilfe zu bitten. „Man muss es halt auch annehmen“, so die Richterin. Wegen schweren Betrugs wurde er erneut zu 30 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem widerrief die Richterin die bedingte Entlassung: plus sechs Monate Haft.

