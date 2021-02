Chefinspektor Karl Löffler Schindler

Vier Streifen unter der Leitung von Chefinspektor Karl Löffler stießen gleich fünfmal auf Fahrzeuglenker, die unter Drogeneinfluss standen. Weiters saßen dreimal alkoholisierte Personen hinter dem Lenkrad. In allen Fällen wurde der Führerschein abgenommen. Zusätzlich konnten etwa 50 g Marihuana sichergestellt werden. Entsprechende Anzeigen ergingen an die Staatsanwaltschaft.

„Wir bemerken, dass Drogen eher bei Jüngeren zwischen 20 und 35 Jahren im Spiel sind. Alkohol scheint dagegen mehr bei der Generation 40+ eine Rolle zu spielen“, berichtet Löffler über die Erfahrungen bei den Kontrollen. Und er spricht auch eine Warnung aus: „Wir werden derartige Schwerpunktkontrollen sicherlich öfter und in zeitlich nahen Abständen machen.“