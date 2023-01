Schwierige Zeit für Kultur: Viele genießen Kunst in Wien

Sie ist Fluch und Segen zugleich: die Nähe zur nahen Bundeshauptstadt. Wenn den Gänserndorfern der Sinn nach kulturellem Hochgenuss steht, orientieren sie sich in Richtung Wien.

Nach nur einer halben Stunde Fahrt steht dem Kultursuchenden das ganze Repertoire der Millionenstadt zur Verfügung. Gerti und Gerhard Nödl aus Groß-Schweinbarth nützen dieses Angebot regelmäßig. „Wir haben ein Abonnement im Konzerthaus für eine Vorstellung pro Monat. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Andrang zurückgeht. Die Vorstellungen waren jedes Mal fast voll.“

Zuletzt besuchten die beiden das Candlelight-Konzert im Musensaal der Albertina. „Es gab zwei Vorstellungen an diesem Abend und beide waren ausgebucht.“ Selbiges berichten auch der Rest der Familie sowie die ebenfalls kulturbegeisterten Freunde bei Ausstellungen über den New Yorker Maler Jean-Michel Basquiat – ebenfalls in der Albertina – und Museumsbesuche.

Das neue Jahr begann für die Nödls mit einem Besuch des Neujahrskonzertes. „Wir hatten schon Karten fürs Vorjahr, aber da war es leider pandemiebedingt nicht möglich. Umso mehr haben wir das Ereignis heuer genossen. Im Bezirk Gänserndorf wird vor allem das Angebot an Kabarettvorstellungen genützt, gibt es doch einige Lokalmatadore, deren Auftritte durchwegs sehr gut besucht sind.

