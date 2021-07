Die schweren Unwetter in Deutschland, Belgien und den Niederlanden forderten mehrere Tote und Verletzte. Unzählige Menschen mussten evakuiert werden. Die Bilder der extremen Hochwassersituation erschüttern.

Am Donnerstagabend (15. Juli) machten sich sechs Mitglieder der Feuerwehren Marchegg, Stripfing, Tallesbrunn, Raggendorf sowie Stillfried-Grub auf, um in Belgien nach der Katastrophe zu helfen. Auch aus Stockerau war diese Hilfe ausgerückt, wir hatten berichtet:

Auslandseinsatz Stockerauer Florianis helfen in Belgien

So kam es dazu: Belgien forderte über die EU Unterstützung an. Daraufhin stellte das Modul FRB - Flood Rescue Boat - des NÖ Katastrophendienstes einen Trupp zusammen, um den Hilfseinsatz in Belgien zu unterstützen. Aus dem Bezirk Gänserndorf wurde ein Fahrzeug mit einem Feuerwehrrettungsboot und sechs Mitgliedern entsandt.

Die Anforderung durch das NÖ Landesfeuerwehrkommando erfolgte am Nachmittag, die Wasserdienstgruppe wurde alarmiert. Anforderung an die Kameraden: ein gültiger Reisepass und eine Covid-19-Grundimmunisierung. Nur 45 Minuten später waren Mannschaft und Fahrzeuge komplett.

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker, sein Stellvertreter Markus Unger, Abschnittsfeuerwehrkommandant Reinhard Schuller und der Chef des Stabs, Klaus Kölbl, verabschiedeten die sechs Kameraden um 19.30 Uhr vor dem Gänserndorfer Feuerwehrhaus. Um 22 Uhr brach das Modul FRB schließlich von Tulln ins Einsatzgebiet in Belgien auf.