Seit 25 Monaten sinkt die Arbeitslosigkeit

Das AMS Gänserndorf kann nun schon das 25. Mal in Folge sinkende Werte in puncto Arbeitslosigkeit verkünden. 3.555 Personen waren zuletzt im Bezirk als arbeitslos vorgemerkt, um 7,7 Prozent weniger als im Vorjahr.Besonders eindrucksvoll ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den über 50-Jährigen. Hier konnte der Bezirk ein Minus von 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

Der demografische Wandel bringt allerdings mit sich, dass die über 50-Jährigen bereits 37 Prozent der Arbeitslosen darstellen. Rund die Hälfte aller über 50-jährigen Arbeitslosen hat wiederum gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen. Der Anteil der arbeitslosen oder lehrstellensuchenden Jugendlichen unter 25 beträgt hingegen „nur“ noch 10,7 Prozent. Indessen bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften am Arbeitsmarkt auch in der Konjunktur weiterhin hoch. So waren Ende März beim AMS Gänserndorf noch 682 offene Stellenangebote gemeldet.

