Rabac, eine bekannte Küstenstadt in Kroatien mit Blick auf die Insel Cres, war dieser Tage in der Hand der Weinviertler Senioren. Sechs Autobusse waren in der an Ausflugszielen so reichen Tourismusregion unterwegs. Eine der größten Gruppen stellte mit 45 Senioren der Teilbezirk Gänserndorf mit Organisator Ferdinand Fürhacker und den Obleuten Helga Ebner und Franz Hansi.