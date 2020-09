In wechselnder Besetzung zog eine siebenköpfige serbische Tätergruppe in den letzten Monaten durchs Land und brach insgesamt rund 50 Mal in Wohnhäuser ein. „Das ist zumindest das, was wir nachweisen können“, sagte Staatsanwalt Peter Zimmermann, als kürzlich ein gerade mal erst 20-jähriges Mitglied dieser Bande am Landesgericht Korneuburg auf der Anklagebank saß.

Der junge Serbe soll bei vier Angriffen im März sowie im Dezember 2019 dabei gewesen sein – in Pitten (Bezirk Neunkirchen), Blumenthal (Bezirk Gänserndorf), Guntersdorf sowie in Ginzersdorf (Bezirk Mistelbach). Der bislang unbescholtene Angeklagte musste sich wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls verantworten. Er war mit EU-Haftbefehl gesucht und an Österreich ausgeliefert worden.

DNA-Spur am Tatort belastete Angeklagten

Die Terrassentüren der Häuser waren jeweils mit Schraubenziehern oder Brecheisen aufgebrochen. Eine DNA-Spur belastete den geständigen 20-Jährigen, der sich schuldig bekannte. Seine Einbrüche hatte er mit zwei Komplizen begangen.

„Ich wollte das nicht machen, aber ich wurde dazu gedrängt“, erzählte er vom großen Auftraggeber in Serbien, dem er wegen seiner Spielsucht Geld schuldete. Reiche Beute wurde übrigens nur am 3. Dezember des vergangenen Jahres in Ginzersdorf gemacht – Bargeld, Goldmünzen, Uhren und eine Briefmarkensammlung waren darunter. Wert: immerhin rund 10.000 Euro.

Vier Angeklagte der Bande waren bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Für den 20-Jährigen forderte der Staatsanwaltschaft nun trotz der Milderungsgründe aus „generalpräventiven Gründen“ ebenfalls eine „empfindliche Haftstrafe“, denn Wohnhauseinbrüche seien das, was die Bevölkerung des Landes am meisten verunsichere.

Der Schöffensenat unter Richter Franz Furtner verhängte schließlich eine unbedingte Haftstrafe in Höhe von insgesamt 22 Monaten. Der reuige Angeklagte nahm das Urteil nach kurzer Rücksprache mit seinem Strafverteidiger Marius Garo an. Das Urteil ist rechtskräftig.