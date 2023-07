Sie zeigen ihre Schokoladenseite

Es ist Hochsaison im Eissalon – frei dem Lied gleichen Namens von Babsi Balou stürmen die Menschen bei hochsommerlichen Temperaturen die Eissalons im Bezirk. Die NÖN hat exemplarisch drei Salons – einen im Norden, einen im Süden und einen in der Bezirkshauptstadt – unter die Lupe genommen.

Der Eissalon Fausti ist seit 36 Jahren untrennbar mit dem Sommer in der Bezirkshauptstadt verbunden. Lokalaugenschein am Freitagnachmittag: Es ist heiß, die Menschen sehnen sich nach Abkühlung. Ein steter Strom an Kunden möchte Eis zum Mitnehmen im Stanitzel oder Becher. Die Auswahl ist groß – 32 verschiedene Sorten in der Vitrine bringen der Laufkundschaft die Qual der Wahl.

Chefin Katarina Fausti berichtet über die Präferenzen der Kunden: „Erdbeer-, Schoko- und Cookie-Eis wird am meisten verlangt.“ Wem nach Abwechslung beim Eisgenuss ist, der wird bei den exotischen Sorten Mango, Mandarine oder Aperoleis fündig. Eine Kugel Eis zum Mitnehmen kostet 1,70 Euro. Egal welches Eis – die Chefin legt Wert auf höchste Qualität. „Ein gutes Eis muss frisch sein, darf keine Aromastoffe beinhalten und genau nach dem schmecken, was auch drinnen ist“, fasst die Eiskönigin von Gänserndorf die Firmenphilosophie zusammen.

Eis wird in der eigenen Küche produziert

Das Eis wird in der eigenen Küche laufend frisch zubereitet. Die Zutaten kommen, so weit es möglich ist, aus der Region. Im Salon können Eisliebhaber die verschiedensten Kreationen auch vor Ort genießen. Für die kleine Brieftasche ist das gemischte Eis mit drei Kugeln um 4,10 Euro wohlfeil. Die beiden teuersten Gerichte sind der Coup Amore Maxi mit Früchten und einem Schuss Cointreau um 9,80 Euro oder der Coup Tropicana Maxi ebenfalls mit Früchten und Alkohol, diesmal Barcardi, um 9,60 Euro.

„Die reichen aber locker für zwei Personen“, merkt Fausti an. Die kleinen Gäste haben die Auswahl aus fünf Eiscoups. Der Eissalon verfügt insgesamt über 120 Sitzplätze. Sechs fixe Mitarbeiter und zwei Aushilfen kümmern sich um das Wohl der Kunden. Geöffnet ist von 1. März bis zum 30. September täglich von 11 bis 20.30 Uhr. Adresse: Bahnstraße 71, 2230 Gänserndorf.

In der nördlichsten Stadt des Bezirks versorgt die Konditorei Baumhackl Kunden mit kühlen Köstlichkeiten. Direkt im Zentrum von Zistersdorf stehen 50 Plätze im Schanigarten und 70 im Lokal für die Gäste bereit. Natürlich gibt es auch hier Eis zum Gleichessen oder auch zum Mitnehmen – gerne auch in größeren Behältnissen.

Granatapfeleis und Co. bringen Exotik

„Am beliebtesten sind Vanille, Schoko, Haselnuss oder die fruchtigen Sorten“, berichtet Michael Baumhackl. Wer mal etwas Neues probieren möchte, ist mit Granatapfel, Limette oder Holunderblüteneis gut bedient. Eine Kugel Eis samt Stanitzel kostet bei Baumhackl 1,60 Euro für die erste Kugel, jede weitere 1,50 Euro. Ein Kinderfavorit ist Himmelblau – ein Sahne-Karamell-Eis. Die günstigste Variante, Eis vor Ort zu genießen, ist das kleine gemischte Eis mit zwei Kugeln um 3,20 Euro.

Die teuerste Kreation ist der Mozartbecher um 7,40 Euro. Für den Nachwuchs stehen zwei Kinderbecher zur Auswahl. Was für den Chef gutes Eis ausmacht? „Qualität und Preis müssen stimmen. Unsere Fruchteissorten sind vegan und wir legen großen Wert darauf, dass sämtliche Sorten täglich frisch zubereitet werden.“ Die Konditorei Baumhackl ist Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag von 7 bis 18.30 Uhr, Dienstag von 7 bis 10.30 Uhr und Sonn- und Feiertag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Adresse: Kirchenplatz 15, 2225 Zistersdorf.