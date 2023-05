Zuerst ging es nach „Gallien“, ein Feriendorf bei Mödring. Dort wurde die Brauerei besichtigt und anschließend gab es den Gerstensaft auch zum Verkosten. Nach dem Mittagessen stand Kultur am Programm – eine Führung durch das Krahuletzmuseum in Eggenburg gab einen Einblick in Sammlungen und Forschungen des Johann Krahuletz. Mit einem Besuch beim Heurigen klag der ereignisreiche Tag aus.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.