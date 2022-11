Sitzt der Bezirk auf Heißwasser-Schatz?

Die OMV erforscht die Nutzung von Geothermie im Marchfeld. Was kurz nach der Ortstafel von Deutsch-Wagram wie ein ganz normaler Bohrplatz aussieht, könnte den Weg in die Energiezukunft weisen. Könnte! Das Pilotprojekt an dem 55 Jahre alten Bohrloch verläuft bislang zufriedenstellend. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Was alle Geologen wissen – vor Jahrmillionen war das Marchfeld eine einige hundert Meter tiefe Bucht des Molasse-Meeres. Salzwasser gibt es heute noch im Karbonatgestein, dem geklüfteten Dolomit im Untergrund – und dieses Salzwasser in einigen tausend Meter Tiefe ist heiß. An die Oberfläche gepumpt und mittels Wärmetauscher nutzbar gemacht, könnte diese Wärme über eine Fernwärmeleitung in Heizsysteme eingespeist werden. Eine emissionsfreie Energie, quasi unerschöpflich? So einfach ist es leider nicht.

Wie könnte Geothermie funktionieren? Im NÖN-Gespräch erklärten der Leiter der Geothermieabteilung, Bernhard Novotny, Projektleiterin Nina Romich, Christian Lillich als technische Aufsicht, Daniel Gelhaus von der WSG und Konzernsprecherin Elena Menasse den hochkomplexen Prozess.

Am Anfang steht der Produktionstest. Das nach der abgeschlossenen Gasproduktion teilweise verschlossene Bohrloch wird wieder geöffnet. Die Wassersäule im Bohrloch weist denselben Druck auf wie das Wasser in Untergrund.

Mittels „Coiled Tubing“ eingebrachter Stickstoff vermindert man das physische Gewicht im Bohrloch, erst dann kann das Wasser aufsteigen. Über 96 Stunden wurden 20 Kubikmeter pro Stunde gefördert, dann eine Pause zum Druckaufbau, dann über 12 Stunden 40 Kubikmeter die Stunde. Diese Daten liefern Erkenntnisse über das Druckverhalten und den Zufluss in der Lagerstätte und sind die Mindestvoraussetzung für die Förderwürdigkeit. Positiv daran: Dieser Test verlief erfolgreich.

Im zweiten Schritt wird das zwischenzeitlich in Tanks gelagerte Wasser wieder in dasselbe Bohrloch injiziert, mit unterschiedlichem Druck und bis zu 120 Kubikmetern pro Stunde. Dieser Test gibt Aufschluss über die Aufnahmefähigkeit der Lagerstätte. Das Wasser muss schließlich wieder der Lagerstätte zugeführt werden. Dann folgt die Analyse der Proben aus rund 3 Kilometern Tiefe unter der Erde.

Ideal wären über 90 Grad Celsius

Wichtig sind die Temperatur und der Wasserchemismus. Sprich: Welche und wie viele gelöste Feststoffe sind enthalten? Ideal wären über 90 Grad und möglichst wenig „Flankerl“, die den Betrieb eines Wärmetauschers beeinträchtigen.

Nach Abschluss der Testreihe wird der Bohrplatz wieder zurückgebaut und – vorerst – nichts mehr an die möglicherweise zukunftsweisende Bohrung erinnern. Es folgt die Auswertung der Daten, die „Verschneidung“ mit den Erkenntnissen aus dem Seismikprojekt vor vier Jahren. Nach der Entscheidung über die technische Möglichkeit der Nutzung folgt die wirtschaftliche. Dieser Prozess wird an die zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Erst dann wird feststehen, ob das Senkgebiet der nördlichen Kalkalpen, heute Marchfeld genannt, auch in den nächsten 40 bis 60 Jahren Energielieferant ist. Und ob eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Arbeitsplätzen in der nicht gerade mit großen Arbeitgebern gesegneten Region bestehen bleibt – einhergehend mit Kommunalsteuereinnahmen und Kaufkraft.

